Pallone d'oro 2025: chi merita di vincere? Vota il tuo preferito SONDAGGIO

Il nostro sondaggio per scegliere il miglior giocatore della stagione appena conclusa: in lizza Yamal, Dembelé e pochi altri

Il Pallone d’oro 2025 si annuncia abbastanza incerto. Se fino a un paio di anni fa si sapeva che a vincere sarebbe stato uno tra Messi e CR7 adesso l’attribuzione del prestigioso alloro di France Football sembra essere aperta a qualsiasi risultato. In pole position c’è il baby talento Lamine Yamal, del Barcellona che ha incantato per le sue giocate a tutta velocità che hanno riportato i blaugrana in cima a LaLiga e a un passo dalla finale di Champions. Il giovane talento della nazionale spagnola ha nel suo corrispettivo del PSG il principale avversario. Ousmane Dembelè che gioca praticamente nello stesso ruolo di Yamal, con i parigini di Luis Enrique ha vinto la Ligue1 e soprattutto la Champions, stracciando in finale l’Inter. Dopo anni di prestazioni incostanti e un flop proprio a Barcellona prima che esplodesse il talento di Yamal, Dembelè si è affermato come stella di prima grandezza, leader di una squadra che a tratti appare irresistibile.

Dietro questi due pare esserci il vuoto. Noi italiani facciamo il tifo per Gigio Donnarumma, che è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria Champions. Ma il fatto di essere italiano, d essere un portiere, di essere stato silurato dal suo club e di vivere un momento molto tribolato con la Nazionale italiana sembrano essere zavorre troppo grandi per potere sperare di vederlo con un premio del genere. Poche speranze quest’anno anche per Erling Haaland che si sta confermando il miglior centravanti del mondo ma che in questa stagione paga il flop del suo club di appartenenza il Manchester City. Per lo stesso motivo speranze ridotte a zero anche per fenomeni assoluti come Bellingham e Vinicius del Real Madrid o per i due interisti Lautaro Martinez e Dumfries.

