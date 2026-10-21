Lunedì prossimo nella splendida cornice del London Palladium Theatre verrà svelato il settantesimo vincitore del Ballon d'Or. Kane favorito, occhio a Yamal e Messi

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Il conto alla rovescia è cominciato. Lunedì 26 ottobre, il mondo del calcio conoscerà il vincitore del Pallone d’Oro 2026, giunto alla sua settantesima edizione. Per la prima volta nella storia, l’evento lascia Parigi per trasferirsi a Londra, nella cornice del London Palladium Theatre. La cerimonia prenderà il via alle ore 21 italiane, con diretta televisiva gratuita in Italia su DAZN. Una serata che promette spettacolo e soprattutto risposte, dopo una stagione in cui individuare un unico candidato capace di mettere tutti d’accordo si è rivelato complicato. La scelta della capitale inglese ha anche un significato simbolico: il premio torna idealmente alle proprie origini, rendendo omaggio a Stanley Matthews, primo calciatore a conquistarlo nel 1956. Settant’anni dopo, il Pallone d’Oro continua a rappresentare uno dei riconoscimenti individuali più ambiti, capace di premiare non soltanto i numeri, ma anche l’impatto di un giocatore sul rendimento della propria squadra.

Harry Kane davanti a tutti, ma la concorrenza è agguerrita

Il nome più caldo alla vigilia è quello di Harry Kane. L’attaccante inglese ha vissuto un’annata straordinaria con la maglia di Bayern Monaco dei Tre Leoni, mettendo insieme una produzione offensiva impressionante e contribuendo ai successi della formazione bavarese. I 73 gol complessivi tra club e nazionale, secondo i dati riportati alla presentazione dei candidati, rappresentano un biglietto da visita pesantissimo. E a rafforzare la sua candidatura c’è anche il rendimento con l’Inghilterra, protagonista di un percorso importante ai Mondiali culminato con la medaglia di bronzo (decisiva la vittoria nella finalina terzo-quarto posto sulla Francia) Per Kane sarebbe un traguardo storico, oltre che il coronamento di una carriera ai massimi livelli. Il centravanti ha già dimostrato di saper essere decisivo in contesti diversi, ma questa volta la sfida non riguarda soltanto la capacità di segnare. Dovrà, infatti, convincere una giuria internazionale che il suo contributo complessivo sia stato superiore a quello di avversari altrettanto influenti. E, quando la posta in palio è così alta, ogni dettaglio può fare la differenza.

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Lamine Yamal e Messi, due candidature che pesano

Tra i principali rivali spicca anche Lamine Yamal. Il talento spagnolo ha ormai superato la dimensione della promessa, diventando un protagonista assoluto del calcio internazionale. La vittoria mondiale della Spagna e il successo da protagonista nella Liga con il Barcellona danno ulteriore forza alla sua candidatura. La giovane età aggiunge fascino alla possibile impresa, ma non è sufficiente da sola a garantirgli il premio: saranno il peso delle prestazioni e la continuità a orientare il giudizio finale. Riflettori focalizzati anche su Lionel Messi, ancora presente nella lista dei trenta candidati. L’argentino continua a esercitare un fascino particolare e può contare su un’annata ricca di contributi offensivi con l’Inter Miami e in Nazionale, palcoscenico con l’Albiceleste dove è riuscito a essere ancora decisivo all’età di trentanove anni. Un eventuale nono Pallone d’Oro entrerebbe direttamente nella storia, anche se il confronto con i rivali europei rende la sua corsa tutt’altro che semplice.

Mbappé, Haaland e Dembélé: outsider soltanto sulla carta

La lista dei pretendenti non si esaurisce con i primi nomi. Kylian Mbappé resta un candidato di primo piano grazie alla sua capacità di incidere negli ultimi metri, mentre Erling Haaland continua a essere un riferimento assoluto per prolificità e presenza in area. Entrambi hanno qualità sufficienti per ribaltare i pronostici, ma dovranno fare i conti con il peso dei risultati collettivi e con la concorrenza di chi ha saputo abbinare prestazioni individuali e successi. C’è poi Ousmane Dembelé, vincitore dell’edizione 2025 e ancora in corsa per confermarsi dopo aver vinto col Paris Saint Germain la seconda Uefa Champions League consecutiva. Il francese conosce già la sensazione di salire sul gradino più alto del podio e proverà a difendere il titolo in una competizione che comprende anche giocatori come Vitinha, Michael Olise, Rodri e Vinícius Junior. Una rosa ampia e ricca di profili differenti, nella quale ogni candidatura racconta una stagione diversa.

Il regolamento e i criteri che possono decidere il vincitore

A stabilire il risultato sarà una giuria internazionale composta da giornalisti specializzati. I votanti dovranno valutare i trenta finalisti considerando tre elementi fondamentali: le prestazioni individuali, i risultati ottenuti con le squadre e la correttezza sportiva. Il periodo preso in esame comprende le prestazioni dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2026, includendo dunque anche il Mondiale negli Stati Uniti. Proprio la competizione per nazionali potrebbe aver lasciato un segno decisivo sulle valutazioni, modificando gerarchie che sembravano già delineate. Il premio, infatti, non è una semplice classifica statistica, ma il risultato di un confronto tra percorsi individuali e collettivi.

Un Pallone d’Oro tutto da decifrare

A pochi giorni dalla cerimonia, Kane sembra avere qualcosa in più, ma la distanza dai rivali non appare incolmabile. Yamal può giocarsi la carta dei successi con la Spagna, Messi quella di una stagione ancora ricca di numeri, mentre Mbappé, Haaland e Dembélé rappresentano alternative credibili. La sensazione è che il verdetto possa dipendere dall’equilibrio tra rendimento personale e peso dei trofei conquistati. Lunedì prossimo quindi non sarà soltanto una serata di gala, ma il momento in cui verrà stabilito quale storia merita di essere ricordata più di tutte. Kane parte davanti, senza avere già la vittoria in tasca. Ed è proprio questa incertezza a rendere l’edizione 2026 una delle più attese degli ultimi anni.