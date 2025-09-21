Pallone d'oro, domani duello tra Dembelè e Yamal: orario e dove vederlo in tv o in streaming

Il bomber del Psg campione d'Europa è favorito sul talento del Barcellona, Donnarumma unico italiano tra le nominations, della serie A presenti in due

Il momento della verità è arrivato, domani dalle 20 avrà luogo la cerimonia del Pallone d’oro al Théâtre du Chatelet di Parigi, per la sua 69ª edizione. Il trofeo viene ora assegnato in base ai risultati ottenuti nella stagione, e non più sull’intero anno solare come in passato. Grande favorito è Dembelè, trascinatore del Psg che, dopo aver vinto tutto, ha nove giocatori in nomination.

Dove vederlo in streaming

I tifosi di tutto il mondo potranno seguire gratuitamente in streaming il Ballon d’Or 2025 sul canale YouTube ufficiale di L’Equipe. La cerimonia sarà presentata da Kate Scott e Ruud Gullit. Messi e Ronaldo hanno conquistato il Pallone d’Oro per ben 13 volte tra il 2008 e il 2023, con la scorsa edizione che ha segnato la fine di un’epoca: il premio è andato al centrocampista del Manchester City Rodri, dopo aver guidato la Spagna al trionfo nell’Europeo 2024. Quest’anno Rodri non è tra i favoriti per la vittoria del premio e ha deciso di dare priorità al riposo: non presenzierà alla cerimonia.

Il Psg ha 9 giocatori su 30 in nomination

Oltre a Dembelè – che ha colmato il vuoto lasciato a Parigi da Kylian Mbappe, segnando 35 gol – nei 30 che sono stati ammessi in nomination ci sono altri 8 giocatori del Psg: Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz e Vitinha, oltre al portiere Gianluigi Donnarumma, ora al Manchester City.

Lotta a due per la vittoria

Tra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2025 ci sono due giocatori di Serie A. Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, arrivati in finale di Champions League con l’Inter ma la lotta sembra ristretta a un duello tra Dembelè e il talento del Barcellona Yamal, appena 18enne, che ha vinto il Trofeo Kopa come miglior giocatore under 21 alla cerimonia del Pallone d’Oro dello scorso anno, quando ha contribuito al trionfo della Spagna agli Europei.

La scorsa stagione ha segnato 18 gol in 55 partite in tutte le competizioni, mentre il Barcellona ha conquistato la Liga e la Coppa del Re, ma è stato eliminato in semifinale di Champions League dall’Inter. Tra gli altri candidati di rilievo ci sono Viktor Gyokeres, Erling Haaland, Harry Kane, Cole Palmer, e la coppia chiave del Liverpool che ha vinto la Premier League 2024-2025, Mohamed Salah e Virgil van Dijk. Mbappé e Vinicius Junior sono presenti anch’essi tra i nominati, a un anno dal boicottaggio della cerimonia da parte del Real Madrid, indignato per l’esclusione di quest’ultimo dal premio. Il Pallone d’Oro viene assegnato da una giuria di giornalisti, uno per ciascuno dei primi 100 paesi nel ranking FIFA.