Pallone d’oro: è di ottone, costa poche migliaia di euro e non dà soldi a chi lo vince, cosa lo rende speciale 

Il Ballon d'Or costa poche migliaia di euro e non prevede premi in denaro, ma resta il riconoscimento più prestigioso del calcio

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Immaginarlo come una sfera interamente d’oro è naturale. D’altronde, il nome non lascia molto spazio ai dubbi e l’aspetto lucente contribuisce ad alimentare questa convinzione. La realtà, però, è completamente diversa: il Pallone d’Oro non è composto da oro massiccio e il suo valore materiale è decisamente inferiore a quello che si potrebbe pensare. Le stime più diffuse, infatti, collocano il costo del trofeo intorno ai tremila euro, anche se altre valutazioni arrivano a cifre più elevate, fino a circa tredicimila euro, considerando lavorazione e finiture. Non esiste, quindi, un prezzo ufficiale univoco che possa essere considerato il suo valore definitivo, ma il punto è un altro, il costo dei materiali non racconta quasi nulla dell’importanza di un riconoscimento che, dal 1956, celebra alcuni dei più grandi protagonisti della storia del calcio.

Ottone, placcatura in oro e una base particolare: come viene realizzato

Dietro il trofeo consegnato ogni anno al miglior calciatore del mondo c’è un lavoro artigianale complesso, la sua realizzazione è affidata alla maison francese Mellerio, storica casa di gioielleria con origini italiane, che cura le diverse fasi della produzione. La struttura parte da due semisfere di ottone, modellate e unite per ottenere la classica forma del pallone, sulla superficie, invece, vengono poi riprodotti i dettagli che richiamano le cuciture e i pannelli delle sfere utilizzate sul campo. Infine la finitura con una placcatura in oro regala al Ballon d’Or il caratteristico colore brillante, mentre la base è realizzata con cristalli di pirite. Il risultato è quindi quello di un oggetto dalla lavorazione raffinata, ben lontano da un semplice pezzo di metallo prezioso. Secondo le stime pubblicate nel corso degli anni, per completare il trofeo sono necessarie oltre cento ore di lavoro artigianale; insomma un procedimento meticoloso, nel quale ogni dettaglio contribuisce a rendere riconoscibile uno dei simboli più celebri dello sport internazionale.

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Peso e dimensioni: un trofeo più piccolo di quanto si immagini

Le fotografie delle cerimonie, con i campioni che sollevano il premio davanti ai fotografi, possono trarre in inganno. Il Pallone d’Oro è infatti relativamente compatto: misura circa trentuno centimetri in altezza e ventitré nelle altre dimensioni principali; mentre il peso complessivo supera circa i sette chilogrammi, anche per la presenza della base. La forma richiama inoltre il gioco più popolare del pianeta, mentre la superficie dorata lo distingue da qualsiasi altro premio calcistico. Anche questi particolari contribuiscono al suo fascino, con il trofeo che non ha bisogno di dimensioni monumentali per imporsi, ma basta vederlo sul palco per comprendere quanto sia diverso da una normale coppa e il suo significato va ben oltre la quantità di materiale utilizzato per costruirlo.

Nessun premio in denaro, ma vincerlo può valere una fortuna

C’è un altro aspetto che sorprende: conquistare il Pallone d’Oro non comporta automaticamente la consegna di un assegno da parte degli organizzatori. Il riconoscimento consiste nel trofeo e nel prestigio legato alla vittoria e allo stesso tempo non in un premio economico diretto. Questo, però, non significa che il successo sia privo di conseguenze finanziarie. Al contrario, essere proclamati migliori al mondo può aumentare la visibilità di un calciatore, rafforzarne l’immagine pubblica e renderlo ancora più appetibile per sponsor e marchi commerciali. Il riconoscimento può inoltre incidere sul potere negoziale nei contratti, sulle opportunità pubblicitarie e, indirettamente, sul valore di mercato del giocatore.

Il valore che non si può calcolare

Il vero paradosso del Pallone d’Oro, che quest’anno sarà assegnato presso il London Palladium Theatre è tutto qui: un oggetto che può valere poche migliaia di euro diventa il simbolo di una carriera intera. Per chi lo riceve, rappresenta il riconoscimento di una stagione, dei sacrifici compiuti e della capacità di emergere in uno sport nel quale la concorrenza è spietata. E dal primo successo di Stanley Matthews nel 1956 ai trionfi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, il premio ha accompagnato epoche diverse, alimentando confronti e discussioni che continuano anche dopo la cerimonia. Ed ecco spiegato perché il prezzo dell’ottone, la quantità d’oro utilizzata o le ore necessarie per completare la lavorazione passano in secondo piano. Il Ballon D’Or, nel calcio, dove tutto viene spesso misurato attraverso gol, assist e trofei di squadra, resta uno dei pochi oggetti capaci di trasformare una stagione straordinaria in un segno indelebile nella memoria collettiva.