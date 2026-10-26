Lunedì 26 ottobre al London Palladium la 70ª edizione del Pallone d’Oro: Kane, Yamal, Mbappé e Messi in corsa. Tutte le info per la diretta in chiaro della cerimonia

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Oggi il calcio mondiale conoscerà il successore di Ousmane Dembélé. Stasera verrà assegnato il Pallone d’Oro 2026, un’edizione speciale per almeno due motivi. Il primo è la sede: per la prima volta il premio di France Football lascia Parigi e trasloca a Londra, per celebrare i 70 anni del trofeo e il suo primo vincitore, l’inglese Stanley Matthews. Il secondo è l’incertezza. La porzione dell’anno presa in esame non ha prodotto un dominatore assoluto: Harry Kane arriva con numeri da record, ma ci sono anche Lamine Yamal, Mbappé e un Lionel Messi che, a 39 anni, ha trascinato l’Argentina fino alla finale del Mondiale.

Pallone d’Oro 2026: data, orario, sede e dove vederlo in tv

La cerimonia si terrà oggi, lunedì 26 ottobre, al London Palladium Theatre e inizierà alle 20:00 ora di Londra, le 21:00 in Italia. È la prima volta nella storia che il premio viene consegnato nella capitale inglese, dopo anni di serate parigine al Théâtre du Châtelet. A condurre la serata ci saranno Thierry Henry e Kate Scott. In Italia la diretta sarà su DAZN e sarà gratuita: per vederla basterà avere un account e accedere all’app, senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento. La trasmissione sarà disponibile in tv e in streaming su tutti i dispositivi compatibili. A scegliere il vincitore sarà una giuria di 100 giornalisti, uno per ognuna delle prime 100 nazioni del ranking FIFA aggiornato all’8 settembre 2026, giorno in cui sono state pubblicate le liste.

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I 30 candidati al Pallone d’Oro 2026

La lista dei trenta finalisti racconta prima di tutto il dominio del Paris Saint-Germain. France Football ha premiato il bis in Champions de parigini inserendo in lista ben nove giocatori: oltre al campione uscente Dembélé ci sono Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha. C’è anche Ferran Torres, ora al Psg arrivato in estate dal Barcellona e protagonista della finale del Mondiale con il gol decisivo per la Spagna.

Il Bayern Monaco porta quattro nomi pesanti: Harry Kane, Olise, Upamecano e Luis Díaz, mentre il Real Madrid si presenta con Mbappé, Bellingham, Vinicius e il nuovo arrivato Marc Cucurella. Dal Barcellona arrivano i due diciannovenni Lamine Yamal e Pau Cubarsí, quest’ultimo eletto miglior giovane del Mondiale davanti allo stesso Yamal. L’Arsenal, finalista di Champions, è rappresentato da Declan Rice, Gabriel e William Saliba. La Premier League completa il quadro con Erling Haaland del Manchester City e Bruno Fernandes del Manchester United, mentre Rodri, rientrato ai massimi livelli dopo il grave infortunio, è il riferimento della Spagna campione del mondo.

Per la Serie A c’è un solo nome: Lautaro Martínez, protagonista dello scudetto dell’Inter e di un ottimo Mondiale con l’Argentina. Chiudono la lista i candidati provenienti da campionati extraeuropei: Lionel Messi dell’Inter Miami, Sadio Mané dell’Al-Nassr e il messicano Julián Quiñones dell’Al-Qadsiah, trai protagonisti più esotici del Mondiale. Grande assente, invece, Cristiano Ronaldo.

Chi vincerà il Pallone d’Oro 2026: i favoriti

Il nome più accreditato per la vittoria del Pallone d’Oro 2026 è quello di Harry Kane. L’attaccante inglese ha costruito la sua candidatura sui gol: 73 reti e otto assist in 65 partite nella stagione 2025/26, il miglior bottino tra i trenta candidati. Il punto debole del suo curriculum restano i trofei più prestigiosi: il Bayern si è fermato in semifinale di Champions contro il PSG e l’Inghilterra ha chiuso il Mondiale al terzo posto.

Il principale rivale sembra essere Lamine Yamal, che a 19 anni insegue il suo primo Pallone d’Oro dopo il secondo posto dello scorso anno. Il talento del Barcellona ha vissuto un’altra stagione da protagonista, ma al Mondiale, complice qualche problema fisico, non si è visto lo Yamal più brillante. Chi può davvero rimescolare le carte è Kylian Mbappé. A spingerlo è soprattutto il Mondiale: il francese ha chiuso da capocannoniere, diventando il primo giocatore a vincere due volte la classifica marcatori della Coppa del Mondo e il miglior realizzatore di sempre della competizione, con 22 reti.

Più defilati, ma con argomenti di peso, Rodri e Messi. Lo spagnolo ha vinto il Mondiale ed è stato eletto miglior giocatore del torneo, davanti allo stesso Messi. L’argentino, otto volte vincitore, ha giocato il suo ultimo Mondiale da protagonista, con otto gol e il secondo posto nella classifica marcatori, ma senza il lieto fine della finale. Infine il blocco PSG: Dembélé difende il titolo, mentre Kvaratskhelia è stato nominato miglior giocatore della Champions League 2025/26.