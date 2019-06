Pallone d'Oro 2019, ecco il preferito dai tifosi dell'Inter

Non è stata una stagione esaltante per l’Inter, che ha dovuto penare fino all’ultimo per centrare l’obiettivo – minimo – della Champions League e ha salutato troppo presto prima la Champions e poi l’Europa League, sprecando delle ghiotte occasioni a San Siro. Eppure, l’annata 2018-19 ha regalato comunque sorrisi e soddisfazioni al popolo nerazzurro. I tifosi dell’Inter non hanno dubbi, almeno non ne hanno gli utenti del sito web FcInterNews che, attraverso un sondaggio sul web, hanno deciso a chi assegnare il Pallone d’Oro nerazzurro 2019.

Il vincitore – Un plebiscito, più che una consultazione. Perché il vincitore dei playoff tra i quattro migliori prescelti dalle “eliminatorie” ha raccolto addirittura il 75,3% dei consensi: più di tre utenti su quattro hanno votato per lui. Di chi si tratta? Naturalmente, del neo capitano nerazzurro: Samir Handanovic. Sono state proprio le prodezze del portierone sloveno a blindare la qualificazione in Champions dei nerazzurri, soprattutto in occasione dell’ultima, drammatica partita di campionato contro l’Empoli. Agli altri partecipanti al playoff sono andate poche preferenze.

Gli altri – In seconda posizione, infatti, Matteo Politano con il 17% dei consensi. L’ala proveniente dal Sassuolo, che aveva guadagnato i maggiori consensi nel corso della regular season, si è rivelata tuttavia un buon acquisto, un calciatore duttile e in grado di giostrare a piacimento tra più modulo, uno di quelli che in campo non si risparmiano. Più staccati gli altri finalisti. Due attaccanti. Terza posizione per l’ex capitano Mauro Icardi, nonostante il lungo periodo di stop per i problemi fisici e soprattutto per le frizioni con la società. Quarto un altro nuovo acquisto, Lautaro Martinez.

