Pallone d'Oro 2021, Mbappé: "Pesa l'errore on la Svizzera"

29-11-2021 20:19

Il fenomeno francese del PSG Kylian Mbappé ha parlato alla cerimonia di premiazione per il Pallone d’Oro 2021. Queste le sue dichiarazioni:

“L’obiettivo è arrivare primi. Sono contento dove sono arrivato ma potevo essere più in alto. Essere qui è un sogno che avevo fin da bambino. Un onore essere accostato ad altri grandi calciatori francesi del passato. Vorrei vincere questa sera, è il mio grande obiettivo. Mi piacerebbe ma per me pesa ancora molto l’errore dal dischetto all’Europeo contro la Svizzera”.

Nonostante sia già in top-10, questo non sarà l’anno di Mbappé, anche se sicuramente avrà modo di rifarsi presto vista anche la giovanissima età.

OMNISPORT