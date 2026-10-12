Il 26 ottobre verrà assegnato il Pallone d’Oro 2026 e la corsa al premio individuale più prestigioso del calcio si presenta più aperta del previsto con due candidati davanti a tutti

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Il conto alla rovescia è iniziato: il 26 ottobre a Londra verrà assegnato il Pallone d’Oro 2026, con Lamine Yamal e Harry Kane in prima fila. La votazione, chiusa il 28 settembre, premia il rendimento individuale, i risultati collettivi e la classe del giocatore, oltre alla sua correttezza sul campo.

Pallone d’Oro 2026, Kane e Yamal in prima fila

La corsa al Pallone d’Oro 2026 sta per giungere al verdetto finale. Con le votazioni ormai chiuse, l’attenzione si concentra su due nomi: Harry Kane e Lamine Yamal, candidati forti per ragioni differenti. L’inglese ha costruito una stagione individuale straordinaria, mentre lo spagnolo può contare su un rendimento di altissimo livello accompagnato da successi pesanti con Barcellona e Nazionale Spagnola.

La valutazione non si limita al numero di gol: incidono la continuità, il contributo alla squadra, i trofei conquistati e le prestazioni nei momenti decisivi. Per questo il Mondiale 2026 ha avuto un peso importante nel definire gli equilibri della corsa.

Harry Kane, i numeri possono valere il Pallone d’Oro

Kane, già premiato ad agosto con la Scarpa d’Oro, è uno dei candidati con le prestazioni individuali più solide. Con il Bayern Monaco ha segnato 73 gol in 65 partite nella stagione 2025-2026, contribuendo alla conquista della Bundesliga, della Coppa di Germania e della Supercoppa tedesca. Al Mondiale ha aggiunto 6 reti, confermandosi il riferimento offensivo dell’Inghilterra.

Il dubbio riguarda soprattutto il peso relativo dei trofei rispetto alle prestazioni individuali: se i giurati premieranno la continuità e l’impatto sul gioco, Kane avrà dalla sua parte delle prestazioni difficile da ignorare.

Lamine Yamal, il Mondiale può fare la differenza

A 19 anni, Yamal è il principale rivale di Kane. Ha chiuso la stagione con 24 gol e 17 assist in 45 presenze, conquistando la Liga con il Barcellona e il Mondiale con la Spagna. Il suo contributo va oltre le statistiche: crea superiorità, salta l’uomo e può cambiare una partita anche quando non segna.

Le sue probabilità di vincere sono altissime perché alla qualità individuale ha aggiunto risultati che rafforzano enormemente la candidatura. Se il premio dovesse valorizzare l’impatto nelle partite decisive e il peso dei successi internazionali, Yamal potrebbe superare Kane. La giovane età rende, inoltre, la sua stagione una delle storie più significative dell’anno calcistico 2025-2026.

Mbappé, Messi e Kvaratskhelia: chi può inserirsi nella sfida

Kylian Mbappé resta un candidato credibile. Ha vinto la classifica marcatori del Mondiale con 10 gol, ma l’assenza di grandi trofei con il Real Madrid indebolisce la sua posizione. Le sue possibilità sono concrete, ma inferiori a quelle dei primi due considerando determinante il peso dei risultati collettivi.

Lionel Messi, che solo qualche giorno fa ha salutato definitivamente la Nazione argentina, rappresenta, anche lui, una candidatura da considerare per il Pallone d’Oro, forte del suo talento e della capacità di incidere anche nelle partite più importanti. L’impatto avuto sul Mondiale ha rafforzato i pronostici, ma, nonostante la vittoria dell’MLS Cup con l’Inter Miami, la distanza dal calcio europeo rende più complesso il confronto con candidati come Kane e Yamal.

Nelle liste dei favoriti, non manca il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Per ambire concretamente al premio, però, potrebbe non bastare il suo talento individuale: a pesare saranno soprattutto la continuità del rendimento e il valore dei trofei conquistati con il Paris Saint-Germain e la Georgia, non classificatasi al Mondiale.

Yamal sfida Kane, il Pallone d’Oro tra due generazioni

La sfida per il Pallone d’Oro 2026, tirando le somme, sembra ridursi a due nomi e due storie molto diverse. Harry Kane, a 33 anni, potrebbe coronare una carriera di altissimo livello con il riconoscimento individuale più prestigioso, premiando finalmente anni di gol e continuità. Lamine Yamal, appena diciannovenne, avrebbe invece l’occasione di entrare nella storia come uno dei più giovani vincitori di sempre, consacrando un talento che sembra già destinato a segnare un’epoca. Per Kane sarebbe il coronamento di una carriera, per Yamal l’inizio simbolico di una nuova era. Il verdetto dirà quale delle due stagioni merita di rimanere incisa nell’Albo d’Oro.