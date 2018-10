Pallone d'Oro, c'è anche Alisson

Oggi la rivista France Football svelerà i 30 giocatori candidati al Pallone d'Oro edizione 2018. Il premio verrà consegnato, in quel di Parigi, il prossimo 3 dicembre. I primi cinque nomi sono già stati diramati.

Si tratta di Sergio Agüero, Gareth Bale, Karim Benzema e Edinson Cavani, oltre all'ex portiere della Roma, ora al Liverpool, Alisson Becker. In giornata il resto dei candidati per un premio che, quest'anno, potrebbe non essere vinto dai "soliti noti" Messi e Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 09:40