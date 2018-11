Pallone d'Oro, incredibile indiscrezione su Ronaldo e Messi

Sia Cristiano Ronaldo sia Lionel Messi giù dal podio del Pallone d'Oro. E' questa l'incredibile indiscrezione riportata dal giornalista di Radio France Internationale, Eric Mamruth, che su Twitter svela i nomi dei tre favoriti dopo lo spoglio di metà dei voti.

I più votati sarebbero due francesi, Raphael Varane e Kylian Mbappé, e il croato Luka Modric. Niente da fare neanche per l'attaccante dei transalpini Antoine Griezmann.

Il prestigioso riconoscimento di France Football verrà assegnato tra meno di un mese e nulla è ancora ufficiale, ma in Francia già si parla di fine di un'era. E' infatti dal 2008 che Ronaldo e Messi monopolizzano il premio di miglior giocatore del mondo. Se l'assenza della Pulce era in qualche modo scontata, meno si spiega quella di CR7, che a Madrid ha vinto la sua quinta Champions League in carriera e ben si è messo in luce nella Juventus nei suoi primi mesi in bianconero.

Luka Modric, che ha appena vinto il premio Fifa, è il favorito numero uno dai bookmakers, che però mettevano al secondo posto proprio l'attaccante portoghese della Juventus.

I 30 candidati

1. Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

2. Alisson (BRA / Roma-Liverpool)

3. Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

4. Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

5. Edinson Cavani (URU / Psg)

6. Thibaut Courtois (BEL / Chelsea-Real Madrid)

7. Cristiano Ronaldo (POR / Real Madrid-Juventus)

8. Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City)

9. Roberto Firmino (BRA / Liverpool)

10. Diego Godin (URU / Atletico Madrid)

11. Antoine Griezmann (FRA / Atletico Madrid)

12. Eden Hazard (BEL / Chelsea)

13. Isco (SPA / Real Madrid)

14. Harry Kane (ING / Tottenham)

15. N'Golo Kanté (FRA / Chelsea)

16. Hugo Lloris (FRA / Tottenham)

17. Mario Mandzukic (CRO / Juventus)

18. Sadio Mané (SEN / Liverpool)

19. Marcelo (BRA / Real Madrid)

20. Kylian Mbappé (FRA/Psg)

21. Lionel Messi (ARG / Barcellona)

22. Luka Modric (CRO / Real Madrid)

23. Neymar (BRA / Psg)

24. Jan Oblak (SLO / Atletico Madrid)

25. Paul Pogba (FRA / Manchester United)

26. Ivan Rakitic (CRO / Barcellona)

27. Mohamed Salah (EGI / Liverpool)

28. Sergio Ramos (SPA / Real Madrid)

29. Luis Suarez (URU /Barcellona)

30. Raphaël Varane (FRA / Real Madrid)

