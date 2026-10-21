La rivista France Football si è inventata il Pallone d'oro di tutti i tempi: votano i tifosi, un euro a preferenza. Cristiano Ronaldo avanti su Messi, chi sono i candidati

Il Gruppo Amaury, proprietario della rivista France Football, che assegna ogni anno il Pallone d’oro (giunto alla 70^ edizione), si è inventato il Pallone d’oro di tutti i tempi: votano i tifosi, non i giornalisti, a pagamento. Un euro per ogni preferenza, senza un limiti di voti attribuiti. Cristiano Ronaldo è davanti a Messi, mancano Pelè e Maradona, essendo un concorso riservato soltanto a quei calciatori che in carriera hanno vinto almeno due Palloni d’oro.

Pallone d’oro di tutti i tempi, i candidati

Si sono inventati il Pallone d’oro di tutti i tempi per decretare chi è il miglior vincitore di Pallone d’oro più bravo della storia. Lunedì a Londra verrà annunciato il nuovo premio, assegnato grazie ai voti dei tifosi e non dei giornalisti, come accade per il Pallone d’oro ufficiale.

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A concorrere per il titolo i calciatori che hanno vinto almeno due Palloni d’oro in carriera. Ovviamente ci sono Lionel Messi, che ne ha vinti 7, e Cristiano Ronaldo, 5 volte vincitore. Con loro Ronaldo il fenomeno, Platini, Van Basten, Keegan, Beckenbauer, Rummenigge, Di Stefano e Johann Cruyff.

Pelè e Maradona esclusi, un euro per votare

Ovviamente mancano all’appello Maradona e Pelè, perché ai tempi in cui giocavano loro, la vittoria del Pallone d’oro era consentita soltanto ai calciatori europei. Per votare bisognerà pagare un euro: è la tassa imposta dagli organizzatori del premio, il Gruppo Amaury, proprietario della rivista France Football.

Un premio che fa discutere, il BOAT, il Ballon d’Or Of All Time, che fa il verso al celebre GOAT, con cui viene indicato il più forte calciatore di tutti i tempi. Un premio a pagamento: un euro per ogni voto dato, senza limiti di preferenze. Infatti nella sezione “Domande e Risposte” del sito, si invitano i tifosi a votare più volte: “Tutte le volte che vuoi e per qualsiasi giocatore”.

CR7 in testa, fino a quando si può votare

Il premio, che non ha nessun peso specifico per la carriera di chi lo vincerà, serve a fare cassa sul dualismo tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il portoghese è ampiamente in testa alla corsa per il Pallone d’oro di tutti i tempi, facendo leva sui tanti sostenitori sparsi su tutto il globo, pronti a pagare cifre importanti pur di vederlo battere il rivale Messi.

Si potrà votare fino alle 23.59 del 27 ottobre 2026, il giorno dopo l’assegnazione del Pallone d’oro, quello vero, quello originale, il cui vincitore verrà fuori dalla sfida ancora aperta tra Yamal, Kane, Olise, Mbappé e Kvaratskhelia. In cambio della preferenza e dell’euro versato, il tifoso avrà diritto a una foto iconica del Pallone d’oro, da scaricare e conservare, oltre alla possibilità di vincere due biglietti per la 71^ cerimonia del Pallone d’oro 2027.