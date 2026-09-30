Pallone d’Oro: la gaffe di Yamal dopo la doppietta con la Spagna, De La Fuente scende in campo per lui nel duello con Kane 

Dopo lo show nella partita con la Croazia il 19enne è tornato a rilanciare la sua candidatura per il premio, trovando sponda anche nel proprio c.t.

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lamine Yamal continua la sua campagna mediatica per il Pallone d’Oro: dopo la doppietta in Spagna–Croazia, il 19enne ha rilanciato la sua candidatura per il prestigioso premio, commettendo però una piccola gaffe. La corsa sembra essere tra lui e Harry Kane, in rete ieri con l’Inghilterra: dalla parte del talento iberico anche il c.t. Luis De La Fuente.

Yamal e la campagna per il Pallone d’Oro

Un gol dopo appena 2’, segnato al termine di una magistrale azione della Spagna; poi un altro nella ripresa, per chiudere la partita: Lamine Yamal si è preso la scena (insieme a Luka Modric) a Siviglia, nella vittoria dei campioni del mondo contro la Croazia, battuta per 4-1. E al termine dell’incontro il 19enne asso del Barcellona ha riavviato la sua campagna mediatica per il Pallone d’Oro: nelle ultime settimane, infatti, Yamal ha ripetutamente spiegato perché meriti il premio di miglior giocatore del 2026. “Una prestazione così è una tacca in più verso il Pallone d’Oro”, ha aggiunto stavolta, facendo riferimento alle due prodezze contro i croati.

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Pallone d’Oro, la gaffe di Yamal

Peccato, però, che la doppietta segnata per la Spagna nella 2a giornata della Nations League non avrà alcun valore nella corsa al prestigioso premio. La giuria dei giornalisti in base alle cui preferenze viene assegnato il Pallone d’Oro, infatti, ha ormai espresso il suo voto: l’ultima data utile per le votazioni era il 28 settembre, lunedì scorso. Le meraviglie di Yamal a Siviglia risulteranno dunque inutili ai fini dell’assegnazione del riconoscimento. Al di là della piccola gaffe, però, Yamal resta in piena corsa per il premio.

Pallone d’Oro, la rivendicazione di De La Fuente

A ricordarlo è stato anche il c.t. della Spagna Luis De La Fuente, che dopo l’incontro con la Croazia ha spiegato non solo che, a suo parere, Yamal merita il premio; ma ha anche ricordato che il Pallone d’Oro al 19enne rappresenterebbe una specie di risarcimento per il calcio spagnolo, troppo spesso ignorato dai giurati in passato. “Credo che il calcio debba riconoscenza ai giocatori spagnoli: la Spagna ha meritato in questi anni piu’ di un Pallone d’Oro, con Xavi e Iniesta”, ha dichiarato il c.t. dei campioni del mondo.

De La Fuente, però, ha poi ricordato che, oltre a Yamal, ci sono altri giocatori nella sua squadra che meriterebbero il premio. “Non siamo riusciti a mostrare il nostro talento, la nostra competenza, è giunto il momento di farlo, perché sono davvero i migliori giocatori del mondo”, ha detto il commissario tecnico della Spagna citando anche Fabian Ruiz, Marc Cucurella e Ferran Torres.

Pallone d’Oro, Kane primo antagonista di Yamal

Al di là delle preferenze di De La Fuente, al momento il vero concorrente di Yamal si chiama Harry Kane. Il centravanti dell’Inghilterra è andato a segno anche ieri, chiudendo con un preciso diagonale la partita della Nazionale dei Tre Leoni in casa della Repubblica Ceca: dopo neanche due mesi dall’inizio della stagione 2026/27, Kane ha già segnato 8 gol tra Bayern Monaco e Nazionale, un bottino che fa immaginare per lui un’altra annata straordinaria dopo la scorsa, chiusa a quota 74 reti complessive. Una partenza a razzo che mantiene l’inglese sulla scia di Yamal: secondo i bookmaker è l’inseguitore più vicino del 19enne nella corsa al Pallone d’Oro.