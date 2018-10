Pallotta all'attacco: 'Giornalisti menzogneri'

Aria tesa in casa Roma alla vigilia della terza giornata di Champions League, che vedrà la squadra di Di Francesco ospitare il Cska Mosca, che come i giallorossi e come il Real Madrid ha tre punti in una classifica molto più incerta rispetto a quanto si potesse immaginare dopo il sorteggio.

La sconfitta contro la Spal ha lasciato il segno e fatto infuriare James Pallotta, tornato a tuonare dopo averlo fatto a inizio stagione a seguito del ko di Bologna.

Il presidente giallorosso ha però smentito le ricostruzioni delle ultime ore, secondo cui solo l’intervento del consigliere Franco Baldini avrebbe scongiurato l’esonero del tecnico Di Francesco.

Pallotta ha commentato il tutto attraverso un tweet molto duro pubblicato sul profilo inglese della Roma: “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell'allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne”.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 17:40