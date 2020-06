Pallotta e Petrachi alla resa dei conti

La permanenza di Gianluca Petrachi alla Roma è sempre più in dubbio. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport', il dirigente giallorosso non avrebbe preso bene l'intervista in cui il presidente James Pallotta, elogiando il lavoro del tecnico Paulo Fonseca, ha nominato tutti i componenti dello staff dirigenziale tranne l’ex del Torino.

Per questo motivo nelle scorse ore ci sarebbe stato un duro confronto tra i due, volto a chiarire anche altri aspetti, su tutti la strategia della società sul mercato e il mancato passaggio di proprietà.

Petrachi, alla Roma dall’estate scorsa, è sotto contratto fino al 2022.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 21:51