Pallotta risponde alle accuse di Nainggolan

Radja Nainggolan è tornato di nuovo a parlare del suo turbolento addio alla Roma, accusando la società con parole dure: "Non è finita per colpa mia, almeno non del tutto. Sono rimasto deluso da alcuni comportamenti che come uomo non posso accettare. Ho sbagliato di sicuro, ma loro hanno fatto le cose senza dirmi niente e invece da uomini veri ci si parla in faccia".

"La Roma voleva incassare soldi dalla mia cessione. Ho scoperto dopo che erano d’accordo con club stranieri che non avrei mai accettato, mi sono sentito trattato come un giocatore non importante, hanno fatto le cose alle mie spalle" ha concluso il belga.

Oggi James Pallotta ha voluto rispondere alle accuse, tendendo una mano al giocatore dell'Inter: "Mi spiace che abbia questo stato d'animo, passo la maggior parte del tempo a pensare alla Roma. A volte la prospettiva è migliore se non si è fisicamente sul posto. L'ho adorato. Un vero guerriero".



SPORTAL.IT | 17-10-2018 19:05