Pallotta show: il presidente della Roma contro tutti

Mentre la sua Roma è alle prese con la dura lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, aspetto dal quale dipenderà la programmazione della prossima stagione anche a livello di mercato, il presidente James Pallotta è tornato a scatenarsi toccando due dei suoi temi preferiti: le radio romane e la lunga strada che porterà alla costruzione dello stadio di proprietà del club giallorosso.

Dagli Stati Uniti e precisamente dal palco dello “Sport Decision Makers Summit”, Pallotta ha spiegato la scelta della società di istituire una radio ufficiale. E lo ha fatto utilizzando termini molto chiari: “Abbiamo acquistato una licenza radio perché ci sono nove stazioni a Roma che parlano solo ed esclusivamente di calcio e starebbero a raccontare caz… tutto il giorno. Mi sono stancato e per questo ho comprato una stazione. Tre di queste nove tra l’altro sono in bancarotta e ne ora mancano sei per concludere”.

Non meno incisivo il punto sulla situazione-stadio. Pallotta, che punta ad ottenere le autorizzazioni definitive entro giugno per poi aprire il cantiere nel 2022, se la prende con tutti, Comune compreso, arrivando a invitare i tifosi a farsi sentire nei confronti del Campidoglio…: “Ho inviato da Boston importanti membri di ‘Stadio della Roma’ sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento. È una grande area e sarà l’impianto più utilizzato in tutta l’Europa meridionale”.

Infine, altre frecciate, questa volta al mercato italiano, relativemente al merchandising: “Se vai su molti siti web di squadre, la prima cosa che vedi è il 50% di sconto sulla merce. Cose del genere indeboliscono il tuo marchio, per questo non lo facciamo. Prendiamo molte cose dai tifosi più talentuosi che realizzano cose come mandare i propri disegni per loghi o prodotti”.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 20:23