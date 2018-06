Pallotta smentisce su Alisson e Nainggolan

Il presidente della Roma James Pallotta smentisce seccamente le sue presunte dichiarazioni su Alisson ("E' vicino al Real") e Nainggolan ("Andrà all'Inter"). "Ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcune dichiarazioni sul tema mercato. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali e su Twitter mentre ero in Italia".

"Non c'era nulla di serio in quello che stavo dicendo mentre mangiavo una pizza. Solo humour americano che qualcuno non capisce" ha aggiunto attraverso il Twitter ufficiale della Roma.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 16:40