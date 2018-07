Pallotta sospeso tre mesi

La Uefa non ha digerito le dichiarazioni di James Pallotta pronunciate in occasione della semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool: "E' imbarazzante che succedano queste cose in Champions, si rischia il ridicolo", aveva tuonato l'imprenditore statunitense.

Il massimo organismo del calcio europeo ha deciso quindi di infliggere al presidente della Roma tre mesi di sospensione in cui non potrà entrare nell'area tecnica, negli spogliatoi e nei tunnel. Inoltre non potrà comunicare con lo staff tecnico e con i giocatori, a partire dal primo impegno europeo della stagione.

E' stata punita anche la società giallorossa con una multa di 19mila euro per lancio di petardi, insufficiente organizzazione e scale bloccate nello stadio.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 15:55