Pallotta tranquillizza i tifosi sul caso Totti

Si smorzano i toni tra la Roma e Francesco Totti all’indomani dell’infuocata conferenza stampa di addio nella quale l’ex numero 10 giallorosso aveva annunciato le proprie dimissioni da ogni incarico in seno alla dirigenza a causa delle differenze di vedute con la società rea, secondo Totti, di non aver mai coinvolto l’ex fuoriclasse nelle scelte tecniche.

Attraverso un tweet il presidente James Pallotta ha infatti ufficializzato che il club “non andrà per vie legali” contro Totti, smentendo così le voci clamorose che raccontavano di una società intenzionata a trascinare l'ex capitano in tribunale: "Nella storia della nostra proprietà – ha scritto Pallotta – Queste voci si meritano probabilmente la medaglia d'oro come commento più stupido che io abbia mai sentito. Falso al 100%".

La note segue quella diramata dalla Roma già nella giornata di lunedì, poche ore dopo la conferenza di Totti, nota nella quale il club giallorosso aveva subito evitato di andare allo scontro con l’idolo dei tifosi: "Il Club – recitava il comunicato – è estremamente amareggiato nell'apprendere che Francesco Totti ha annunciato di lasciare la Società e di non assumere la posizione di Direttore Tecnico dell'AS Roma. Gli avevamo proposto questo ruolo dopo la partenza di Monchi ed eravamo ancora in attesa di una risposta. Riteniamo che il ruolo offerto a Francesco sia uno dei più alti nei nostri quadri dirigenziali: una posizione che ovviamente richiede dedizione e impegno totali, come ci si aspetta da tutti i dirigenti all'interno del Club".

SPORTAL.IT | 18-06-2019 21:50