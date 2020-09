Palmeri attacca Paratici, stavolta gli juventini applaudono

E se la Juventus puntasse a una clamorosa “doppietta” per la propria campagna acquisti? È questa la tesi di Tancredi Palmeri, secondo cui i bianconeri potrebbero non accontentarsi del solo Luis Suarez come rinforzo per il proprio attacco.

Palmeri e la possibile “doppietta” della Juve

La strada per arrivare all’uruguaiano s’è complicata, ma secondo il giornalista la Juventus può sbloccare la situazione con una nuova offerta che pare interessare il Barcellona: 3 milioni per il cartellino più una cifra variabile di bonus nell’ordine dei 13 milioni per obiettivi facilmente raggiungibili come la qualificazione alla Champions League.

Parallelamente alla pista Suarez, secondo Palmeri la Juventus sta pensando di proporre uno scambio all’Atletico Madrid per arrivare ad Alvaro Morata: il d.s. Fabio Paratici è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Douglas Costa. Convincere catalani e colchoneros è possibile e l’unico vero ostacolo alla “doppietta” sarebbe rappresentato dal passaporto di Suarez.

L’attacco a Paratici condiviso dai tifosi bianconeri

E qui Palmeri sferra una critica neanche troppo velata a Paratici: “Considerando che dopo Arthur rimaneva solo uno slot disponibile in avanti (come extracomunitario, ndr), e considerando che la Juve già sapeva che avrebbe dovuto fare un valzer in attacco perché la cessione di Higuain era già sicura da tempo – scrive Palmeri su Tuttomercatoweb -, allora valeva proprio la pena tesserare così presto McKennie? Era davvero così irrinunciabile, e così presto, da correre addirittura il rischio di perdere Luis Suarez? Oh, Suarez, mica uno qualunque”.

Paratici, insomma, non poteva attendere prima di occupare anche il secondo slot da extracomunitario con l’acquisto dello statunitense? La domanda, naturalmente, scatena le reazioni dei tifosi juventini, di certo non teneri con il d.s. “Cos’è successo a Paratici? Niente. Mai stato capace. Mai”, il commento velenoso di Tv0.

“Io inizio a pensare che nessuno nemmeno Paratici sapeva che Suarez non ha passaporto comunitario. Eravamo tutti convinti del contrario e invece adesso siamo in questa situazione”, aggiunge Antonio su Twitter.

“Siamo alle comiche. Non abbiamo ancora un centravanti. La Juve ha sempre programmato. Paratici sta distruggendo tutto”, l’opinione di Francesco.

SPORTEVAI | 09-09-2020 10:25