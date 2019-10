Palmeri boccia due difensori, tifosi Juve e Milan non ci stanno

Il suo gesto di grande umanità ha colpito tutti ieri al Bambin Gesù ed ha fatto presto il giro del mondo via web. Francesco Acerbi, che è riuscito a sconfiggere un tumore solo qualche anno fa, ha mostrato tutta la propria bontà d’animo ed in ospedale è voluto trattenersi anche quando i propri compagni erano già pronti per tornare in ritiro.

IL GESTO – “Dobbiamo andare, è tardi, sono già tutti sulle navette”, gli hanno comunicato, ma la risposta di Acerbi ha sorpreso tutti: “Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado”.

LA PAGELLA – Il difensore ieri ha giocato titolare nella gara vinta dall’Italia sulla Grecia, con tanto di pass per gli Europei messo in saccoccia, ed ha meritato la sufficienza secondo la stragrande maggioranza dei giornali.

IL PARERE – La decisione di Mancini di farlo giocare dal 1′ è piaciuta in particolar modo a Tancredi Palmeri che nell’elogiare le qualità di Acerbi ha però ridimensionato il valore di due big come Romagnoli e soprattutto Bonucci.

IL TWEET – Tancredi Palmeri su twitter ha scritto: “Sono molto contento di vedere Acerbi titolare al posto di Romagnoli. Per carità niente di che verso Romagnoli, se cresce abbiamo tutti da guadagnarci, ma Acerbi è da 2 anni che merita la titolarità per la sicurezza nelle prestazioni, anche davanti a Bonucci”.

LE REAZIONI – Qualcuno gli dà ragione (“Semplicemente è molto più forte di Romagnoli” o anche: “L’unico marcatore, Bonucci in marcatura lasciamo stare, Romagnoli è “fermo” da almeno 3anni in senso di crescità, non ha ancora fatto lo step ulteriore”) ma i tifosi di Juve e Milan non ci stanno.

LE ACCUSE – Fioccano repliche arrabbiate: “Acerbi è sgraziato ed impacciato nei movimenti, non mi pare sto grande difensore” o anche: “E con questa frase mi dimostri che di calcio non capisci proprio nulla”.

ANTI-JUVE – L’etichetta di anti-Juve gli si appicca addosso: “Devi sempre scrivere qualcosa contro la Juventus” o anche: “Fare un post senza parlare di Juve o di giocatori juventini proprio non è per te vero? Che frustrato”.

SPORTEVAI | 13-10-2019 09:37