Palmeri controcorrente su Suarez, rivolta degli juventini

Proprio nelle ore in cui si diffondeva la notizia della permanenza di Leo Messi al Barcellona, i tifosi della Juventus festeggiavano sul web l’ingaggio di Luis Suarez, ormai solo da formalizzare secondo gran parte della stampa internazionale. Tuttavia, in Italia c’è chi va più cauto sulla conclusione favorevole dell’affare per il club bianconero.

Palmeri allontana Suarez dalla Juventus

È Tancredi Palmeri, che riprendendo in un tweet una notizia riportata dal collega spagnolo Francesc Aguilar ha spiegato che gli juventini non possono ancora essere certi dell’arrivo dell’uruguaiano. Proprio a causa di Messi.

“Occhio: secondo Francesc Aguilar, dopo l’annuncio la richiesta di Messi sarà chiedere la permanenza di Suarez – ha scritto su Twitter Palmeri -, e Suarez avrebbe già comunicato alla Juventus che per il momento la situazione è in standby”.

La prima richiesta di Messi al Barcellona dopo la decisione di restare in blaugrana, dunque, sarebbe stata quella di confermare anche l’amico Suarez. Che, a sua volta, avrebbe imposto uno stop alla trattativa con la Juve.

La reazione stizzita degli juventini

Una notizia, questa, che ha suscitato le reazioni rabbiose e incredule degli juventini. “Caro Palmeri, è consigliato un maalox: uno la mattina appena sveglio e uno prima di dormire per evitare rosicamenti durante la giornata”. “Vedervi rosicare non è importante è l’unica cosa che conta”, aggiunge Renzo.

“Dai Tancredi Suarez viene da noi, ma tu non piangere però”, ironizza Andrea. Ale, invece, nutre dubbi sulla ricostruzione del giornalista: “Ma scusa detta le condizioni dopo aver accettato di restare? Lo avrebbe chiesto prima non dopo”.

SPORTEVAI | 05-09-2020 08:46