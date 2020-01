Palmeri denuncia scandalo per favorire juventino, il web esplode

Ci sono De Ligt, Messi, Lewandowski, ci sono tutti i grandi campioni che si sono messi in evidenza nel 2019 e c’è anche Cristiano Ronaldo. Apparentemente la squadra dell’anno votata dai tifosi sul sito dell’Uefa e ufficializzata ieri non ha difetti. Certo, qualche nome illustre resta sempre fuori ma non è quello il punto. A colpire è il modulo prescelto, quel 4-2-4 che nessuno usa in Europa e nel mondo (era il marchio di fabbrica di Ventura prima e Conte poi quando erano al Bari).

L’ALLARME – Una curiosità che ha fatto scattare una lampadina in alcuni cronisti che sono andati ad indagare ed hanno scoperto che se si fosse utilizzato il più tradizionale 4-3-3 sarebbe rimasto fuori Ronaldo, che è stato solo il quarto attaccante più votato.

L’ESCLUSO – Si è deciso così di cambiare tutto, escludere il centrocampista Ngolo Kantè e schierare la squadra dell’anno a 4 punte pur di non escludere Cr7.

IL TWEET – In Italia la denuncia è partita da Tancredi Palmeri. Il giornalista ha twittato: “Vabbè ma ogni giorno ce n’è una, ma che è oh. Esclusiva in Inghilterra: cambiato il team of the year dalla UEFA perché Cristiano Ronaldo non sarebbe entrato in quanto solo quarto attaccante più votato. Cambiato modulo da 4-3-3 a 4-2-4 per trovargli posto”.

L’ILLAZIONE – Palmeri aggiunge: “E dal New York Times, sulla notizia su Cristiano Ronaldo nel team of the year, scrivono: “Tutto questo è assurdo. E ricordate che il presidente della Juventus siede nell’esecutivo Uefa”.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni stizzite dagli juventini: “Quindi stai dicendo che Cristiano è scarso? O stai dicendo che grazie a questo incredibile riconoscimento la Juve vincerà il campionato? O peggio ancora l’irraggiungibile Champions? Solo perché un giocatore è stato inserito in un’insignificante formazione?”.

PAGLIACCIATA – Fioccano i commenti: “Ma chi se ne frega. Tutto questo clamore x una pagliacciata alla fantacalcio. Beati voi che non avete niente di meglio da pensare e scrivere” o ancora: “Sarebbe stato assurdo non inserirlo. Chi al suo posto..?”.

IRONIA – C’è chi scrive: “Certo, non gli fanno Vincere il pallone d’oro ma fanno di tutto per inserirlo in una formazione del c… Ma curati davvero” e infine: “Non è il Times, lui è un reporter del Times che commenta, in modo non ufficiale, una notizia del Daily Mail”.

SPORTEVAI | 16-01-2020 09:48