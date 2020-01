Palmeri, il Tweet che fa sognare gli interisti

Torna il campionato, riapre il mercato e l‘Inter è protagonista su entrambi i fronti. La squadra di Conte è attesa dalla difficile trasferta di Napoli e più in generale dall’entusiasmante testa a testa tricolore con la Juventus e la Lazio, ma a tenere banco in queste ore è soprattutto un’intrigante trattativa. Con un Tweet di Tancredi Palmeri che fa sognare i tifosi.

Il post su Twitter – Ecco il messaggio del giornalista: “L’Inter sta davvero insistendo per Eriksen, improvvisa accelerata”. Novità in arrivo e trattative frenetiche, dunque, per portare a Milano il trequartista danese che tanto piace a Conte e che potrebbe illuminare il gioco dei nerazzurri.

Il post precedente – Pochi minuti prima Palmeri aveva cinguettato un altro messaggio, che sembra invece allontanare l’arrivo di un altro obiettivo di mercato: “Nel frattempo Vidal ha segnato il gol decisivo nel 2-2 del Barcellona nel derby…”. Come dire: addio al cileno, si punta tutto su Eriksen.

I commenti – “Tanc non fare scherzi eh”, scrive subito di getto Enzo, un tifoso nerazzurro, non appena il giornalista condivide il suo Tweet. “Mi sa che stanotte non si dorme”, la previsione di un altro sostenitore con problemi di insonnia.”Dopo il gol di Vidal scrivi sta cosa .. scontato”, insinua un altro utente, mentre Rosa si addentra in un’analisi dettagliata: “Se accelerano, vuol dire che Vidal non si muove poi ieri sera doveva proprio fare gol???? Comunque anche Eriksen non è che mi fa schifo eh, solo che secondo me Conte preferiva Vidal“.

Critiche e sfottò – “Centrocampo top con Vidal, Modric, Kulusevski ed Eriksen“, ironizza un follower che ha come foto profilo Ibrahimovic in maglia rossonera. “Rispetta l’Inter“, l’invito di un altro fan che non vuole troppi turbamenti alla concentrazione della squadra. Qualcun altro invece sottolinea come Vidal non abbia segnato il gol decisivo nel derby catalano: “Quindi Wu Lei che all’88’ ha segnato il goal decisivo per il pareggio dell’Espanyol che perdeva 1-2, in realtà ha giocato a curling? Bene, questa si che è informazione vera”.

SPORTEVAI | 05-01-2020 11:14