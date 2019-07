Palmeri: "Napoli, le tre mosse per arrivare al nuovo bomber”

In attesa che si sblocchi la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez, il Napoli ha fatto partire il suo piano per arrivare a Mauro Icardi, il bomber che – soprattutto secondo Aurelio De Laurentiis – potrebbe aiutare gli azzurri a colmare il gap con la Juventus e a lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto. A spiegare la strategia del club partenopeo è Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale a Tuttomercatoweb ha sintetizzato il programma del Napoli sostanzialmente in tre mosse.

L’OFFERTA. La prima, in arrivo questa settimana, è un’offerta ufficiale all’Inter per il cartellino del giocatore. “C’è da ipotizzare una proposta nell’ordine dei 50 milioni sperando di arrivare a 60, anche se con De Laurentiis è meglio non ipotizzare mai niente. Ma il presidentissimo ha assicurato a Wanda Nara che sarà presentata una proposta questa settimana”, ha scritto Palmeri. Le altre due mosse riguardano il giocatore direttamente: il Napoli, infatti, ha prospettato ad Icardi un ingaggio da autentico top player (si parla di cifre tra i 7 e i 10 milioni di euro), dimostrazione del fatto che l’argentino sarà al centro del progetto tecnico degli azzurri.

ULTIMA MOSSA. Infine, ecco il “colpo di grazia” per convincere Icardi a firmare per il Napoli: una telefonata diretta da parte di Carlo Ancelotti. “Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi – aggiunge Palmeri – dove sarebbe talmente al centro del progetto da aver addirittura assicurato che partirà la chiamata di Ancelotti per Mauro: avverrà immediatamente dopo l’offerta, per ragioni di etichetta, ed è la mossa con cui il Napoli spera di convincere l’argentino, che tutt’ora è ancora convinto di voler rimanere all’Inter, anche se la sua convinzione sta come d’autunno sugli alberi le foglie”. Meglio stare attenti, dunque: i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro di Icardi e del Napoli.

24-07-2019