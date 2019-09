Palmeri provoca: “A Napoli tutti grandi tranne i tifosi”

Un autentico trionfo quello del Napoli sul Liverpool, giustamente celebrato oggi su tutti i quotidiani e le testate online, sportive e non. La vittoria sui campioni d’Europa è solo l’ultima tappa di una crescita orchestrata dalla società di Aurelio De Laurentiis e portata avanti nelle ultime due stagioni da Carlo Ancelotti. Tra coloro che evidenziano i meriti del Napoli c’è anche Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb definisce la squadra azzurra “una realtà magnifica”.

UN GRANDE CLUB. Il giornalista ricorda che bisogna tenere bene a mente quelle che sono le condizioni di partenza del Napoli, il suo budget ridotto rispetto ad altri club più blasonati, che non gli ha impedito però di arrivare prima su giocatori rivelatisi poi fondamentali negli anni, come Fabian Ruiz, Koulibaly, Ghoulam e Callejon, “fatti diventare grandi giocatori grazie alla scienza del Napoli. Una grande squadra”, scrive Palmeri.

Che poi, ovviamente, elogia Carlo Ancelotti, tecnico in grado di esaltarsi nel contesto della Champions League. Il Napoli, insomma, è “una grande società, che sa scegliere, costruire, programmare e dare seguito”.

E I TIFOSI? Eppure, in questo scenario da favola, c’è un elemento fuori luogo. Palmeri, infatti, non riesce a spiegarsi perché il pubblico di Napoli non riesca a trasmettere più tutta la sua passione verso la squadra: anche ieri, contro il Liverpool campione d’Europa, il San Paolo non era tutto esaurito.

Il Napoli è una grande società, dunque, “E allora quando ci saranno dei grandi tifosi?”, si chiede Palmeri, che non ha paura di bacchettare i supporter azzurri. “Perché troppo facile parlare di passione smisurata per il Napoli, quando poi non si è capaci di mettere nemmeno 60mila spettatori allo stadio per una partita contro il Liverpool (a San Siro ce n’erano 65mila contro lo Slavia Praga!)”, aggiunge il giornalista, che tira le orecchie ai tifosi azzurri accusandoli di pretendere troppo dal proprio presidente e dalla squadra, senza poi premiarne gli sforzi.

“I napoletani chiedono e pretendono dalla squadra e dal presidente: ma loro (non i 50mila al San Paolo) quando daranno? Perché così è troppo facile parlare”, la chiosa di Palmeri.

18-09-2019