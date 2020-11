Palmeri: “PSG contattato, la Juve vuole scambiare Ronaldo”

La stagione in corso sarà l’ultima per Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus? Se lo chiedono i tifosi bianconeri, dato che il contratto del fuoriclasse portoghese scadrà a giugno 2022: se vuole trattenere CR7 ed evitare problemi, dunque, la Juve dovrà trovare un accordo per il rinnovo del suo ricchissimo ingaggio entro la fine di questa stagione.

I dubbi su Ronaldo e l’idea di scambiarlo con Neymar

Una prospettiva non facile in tempi di Covid-19: Ronaldo guadagna 31 milioni l’anno e la Juve ha già chiuso il suo bilancio con un passivo di oltre 70 milioni. Non solo. Nel 2021 Ronaldo compirà 36 anni: è ancora fisicamente integro, un alieno rispetto ad altri calciatori della sua età, ma di certo il suo rendimento non è destinato a migliorare.

La Juventus comincia a interrogarsi sulla necessità della sua permanenza e su Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri avanza l’ipotesi di una soluzione particolare al problema CR7: un clamoroso scambio con il Psg. Leonardo ha recentemente confermato l’interesse del club francese per il fuoriclasse portoghese, ma come ricorda Palmeri anche i parigini dovranno affrontare una bella grana tra poco: il rinnovo di Neymar, che al Psg guadagna una cifra simile a quella di CR7, poco più di 28 milioni di euro di ingaggio.

L’idea è quella di proporre al Psg uno scambio alla pari tra i due giocatori: ipotesi che, se andasse in porto, costringerebbe la Juventus a non tagliare il monte ingaggi, ma stavolta il massiccio investimento verrebbe fatto per un giocatore al top della carriera (Neymar ha 28 anni) e in grado di fare ancora a lungo la differenza.

I tifosi scettici, juventini e non

La notizia lanciata da Palmeri viene accolta con scetticismo dai suoi follower. “Questa è solo la proposta della Juve, il Psg non accetterà mai”, commenta Derryl. “Non facciamo scherzi”, aggiunge invece lo juventino Wolf, seguito dal sarcastico OdioJuve: “Non è che va a finire come quando hai detto che avrebbe vinto Trump”.

“Cristiano e quanti soldi?”, domanda Adrian, tifoso parigino. “Questa cosa non ha senso – conclude Rob – La Juve ha bisogno di tagliare il monte ingaggi e questo potrebbe portare alla partenza di Ronaldo. Tagliare rimpiazzandolo con Neymar è impossibile”.

