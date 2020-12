Palmeri: "Trattativa avviata, occhio al Milan”

Il Milan è determinato a lottare fino in fondo per lo scudetto: per farlo, Paolo Maldini ha bisogno di ritoccare l’organico a disposizione di Stefano Pioli, aggiungendo un paio di pedine che possano dare maggiori soluzioni al tecnico. Le priorità sono due: un difensore centrale e un attaccante che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic.

Per Palmeri Milan vicino alla punta

E la novità più importante delle ultime ore riguarda proprio il vice-Ibra: secondo Tancredi Palmeri, infatti, i rossoneri sarebbero ormai in dirittura d’arrivo per un centravanti di qualità, perfetto per rafforzare il pacchetto offensivo milanista. “Occhio perché il Milan parlerà con Ramadani per Jovic”, ha twittato il giornalista, facendo intendere che le intenzioni di Maldini sono serie.

Il 22enne attaccante serbo del Real Madrid quest’anno ha collezionato appena 149 minuti nella Liga, ha bisogno di giocare e accetterebbe di buon grado il trasferimento in rossonero. Quanto ai Blancos, l’intermediazione di Ramadani potrebbe risolvere la trattativa in favore del Milan, magari convincendo il club spagnolo a concedere il giocatore in prestito.

I milanisti spaccati sull’arrivo di Jovic

I milanisti, intanto, si dividono sul possibile arrivo del serbo. Per Undertaker la chiusura dell’affare è molto probabile: “Jovic era stato proposto già a giugno, adesso sta giocando pochissimo e il Milan è senza Ibra, minimo una chiacchierata verrà fatta. Il calciatore vuole giocare in vista degli Europei. Magari si risolve con un prestito secco di 6 mesi, con diritto solo in caso di qualificazione Champions”.

Marco compila la sua lista della spesa: “Vabbè dai: uno tra Kabak e Simakan (scegliessero i dirigenti); Jovic in prestito; centrocampista in prestito e/o di prospettiva”.

Pier, invece, boccia l’operazione: Quello di Jovic è senz’altro un nome che scalda i giornalisti, perché devono fare i titoli. Nel Real però è un fantasma da un anno e mezzo, e di occasioni Zidane gliene ha date molte. Penso che al Milan servirebbero giocatori più pronti (oltre che molto meno costosi)”. Ma Thankil ha fiducia nella dirigenza: “Tra Jovic e Depay si casca in piedi. Vai Paolino!”

SPORTEVAI | 21-12-2020 10:12