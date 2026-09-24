Palmisani, mamma e papà lo mandano alla Juve: la passione per Buffon e i bianconeri del n°1 del Frosinone

I genitori raccontano la fede bianconera della famiglia e l’ammirazione del portiere per Buffon. La Juventus lo monitora per il futuro.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus guarda anche al futuro del proprio reparto portieri e tra i profili monitorati c’è Lorenzo Palmisani, classe 2004 del Frosinone, protagonista di un ottimo avvio di campionato. Il portiere ha già attirato l’attenzione per le sue prestazioni e ora sul suo nome emerge anche un particolare legame con i colori bianconeri. A raccontarlo sono i suoi genitori Piero e Graziella, che hanno confessato a Tuttosport la fede juventina di tutta la famiglia. Per Palmisani, inoltre, la Juventus rappresenta un sogno e Gianluigi Buffon è sempre stato il suo principale punto di riferimento. Un intreccio particolare che si aggiunge all’interesse già manifestato dalla società bianconera.

La famiglia Palmisani è tutta juventina

A raccontare il rapporto con la Juventus sono stati direttamente i genitori del portiere. “Siamo proprio tutti juventini“, hanno spiegato Piero e Graziella, ricordando anche il particolare destino dell’esordio di Lorenzo in Serie A. Il portiere ha infatti debuttato nel massimo campionato proprio contro la squadra del cuore della sua famiglia. La madre ha sottolineato come la passione bianconera sia presente da sempre in casa Palmisani: “È così da sempre: prima la Juve e poi tutto il resto“. Per i genitori, però, il legame con la squadra torinese passa soprattutto dalla felicità e dalla crescita del figlio, al di là di quello che potrà accadere sul mercato.

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Buffon come idolo, mamma portiere come esempio

Se la Juventus è la squadra del cuore, Buffon è stato invece il modello seguito da Palmisani fin da bambino. Il padre Piero ha raccontato che Lorenzo “ha sempre avuto in testa Buffon” e che ha guardato moltissimi video dell’ex portiere della Juventus. Anche la madre Graziella ha avuto un ruolo particolare nella sua formazione, visto che in passato giocava come portiere in una squadra amatoriale allenata proprio dal marito. Nonostante questo, ha spiegato di non aver mai dato al figlio particolari consigli tecnici. La svolta, secondo il racconto della famiglia, è arrivata nell’agosto dell’anno scorso, quando Sherri si è infortunato in Coppa Italia contro il Monza, aprendo a Palmisani una nuova opportunità.

Il sogno Juve e l’interesse bianconero

Il sogno della Juventus non è quindi soltanto legato alla fede calcistica della famiglia. “È chiaro che la Juve sia un sogno”, hanno raccontato i genitori, precisando però di voler vedere Lorenzo soprattutto felice e concentrato sulla propria carriera. Sul fronte mercato, Carnevali e Massara apprezzano da tempo il profilo del portiere del Frosinone e in estate ci sono stati i primi contatti con il suo agente. Il dialogo, però, non era andato oltre un reciproco interessamento, anche perché la Juventus doveva completare il proprio reparto dopo gli addii di Di Gregorio e Perin. Palmisani resta quindi un profilo osservato per il futuro, senza che al momento ci sia un accordo per il suo trasferimento.

La Juventus può tornare alla carica a gennaio

Dopo l’arrivo di Neto, destinato ad affiancare Vicario in seguito al grave infortunio di Grabara, la Juventus ha sistemato il reparto nell’immediato. La situazione potrebbe però essere rivalutata nelle prossime sessioni con uno sguardo rivolto alle stagioni successive. Secondo la ricostruzione riportata da SportMediaset, a gennaio i bianconeri potrebbero pensare di bloccare proprio Palmisani, seguendo una strategia già utilizzata nel 2022 con Gatti, acquistato a gennaio e trasferito a Torino nell’estate successiva. Tra le alternative indicate da Tuttosport per la porta ci sono anche Marco Carnesecchi e Mile Svilar, profili già affermati e considerati pronti per un ruolo da titolare. Per Palmisani, intanto, resta il legame con la Juventus e un sogno raccontato direttamente dalla sua famiglia.