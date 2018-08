Palmisano: bronzo e gioia nella 20 km di marcia

Antonella Palmisano ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia agli Europei ed è raggiante, felice, stanca ma ancora una volta sul podio, a dimostrazione del fatto che quando ci sono i grandi appuntamenti lei non sbaglia, trascinando il tricolore fino alla conquista del bronzo.

"Sono felice, c'è un piccolo rammarico perché si punta sempre a migliorarsi, perché bisogna andare avanti, ma questo è stato un anno difficile, abbiamo cambiato qualcosa nella programmazione invernale e sapevo che mi mancava qualche km nella gambe infatti si è visto alla fine, però ribadisco che confermarsi non è mai facile, io ci ho creduto tanto e sono contenta".

Arriva anche il tuo personale 1.27.30, a conferma di quello che dici: "Veramente me lo stai dicendo tu perché non sapevo quanto avessi fatto (ride ndr), sono contenta perché il mio allenatore mi ha ha detto che valevo 1.27.40, ho tolto anche 10'' che non è male".

C'è una dedica per questa medaglia?

"Non posso che dedicarla al mio ragazzo perché il 22 settembre ci sposiamo, ci aspetta un anno bellissimo, questa è la ciliegina sulla torta".

Una donna italiana sul podio, non era ancora successo in questi europei: "Ma io lo dico sempre, viva le donne!".

SPORTAL.IT | 11-08-2018 13:45