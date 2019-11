Paloschi-Monza, il nodo è l'ingaggio

Il Monza sta dominando il girone A della serie C e ha già iniziato a porre le basi su un più che probabile futuro in cadetteria ingaggiando Gabriel Paletta, elemento che è più di un lusso per il terzo campionato italiano in ordine di importanza.

In tal senso non meravigliano le voci di un interessamento da parte del club brianzolo nei riguardi di Alberto Paloschi, che è alla Spal, ma che sta giocando davvero poco agli ordini di Semplici.

L’ex milanista, classe 1990, è legato agli estensi fino al giugno del 2021 e percepisce 1 milione di euro all’anno: le risorse dei biancorossi sono notevoli, ma la cifra è assai impegnativa.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 17:15