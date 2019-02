Paloschi si incatena alla Spal

Dato per partente nella finestra invernale, alla fine Alberto Paloschi ha deciso di rimanere alla Spal: "Non ho mai pensato di andarmene. Sono in una grande realtà e spero di potermi togliere tante soddisfazioni, magari già dalla prossima contro l'Atalanta".

Nelle scorse settimane, infatti, l'ex Milan sembrava esser destinato all'approdo al Chievo nell'ambito dello scambio con Stepinski, chiuso dall'inossidabile Pellissier.

La sfida contro i nerazzurri sarà tutt'altro che semplice per la banda di mister Semplici, come ammette lo stesso attaccante: "Loro si giocano l'Europa già da qualche anno e noi dovremo essere bravi a restare compatti e replicare la prestazione vista contro il Toro".

SPORTAL.IT | 04-02-2019 15:05