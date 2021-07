Paltrinieri avanti con il brivido: "La mononucleosi ha cambiato tutto"

Brivido per Gregorio Paltrinieri, che si è qualificato in finale degli 800 metri stile libero con l’ultimo tempo utile in 7’47″73. L’Azzurro campione del mondo, fermatosi a lungo prima dei Giochi a causa della mononucleosi, è entrato in finale con l’ottavo tempo.

Davanti a tutti c’è l’ucraino Misha Romanchuk, autore del record olimpico in 7’41″28, davanti al tedesco Florian Wellbrock in 7’41″77 e all’americano Robert Finke 7’42″72.

“Sono veramente contento di essere entrato in semifinale – ha spiegato Paltrinieri -, la mononucleosi purtroppo ha cambiato tutto. Mi sono fermato un mese, fare 7’47” è quasi buono”, le parole alla Rai.

Eliminato l’atro azzurro Gabriele Detti, con il 12esimo tempo di 7.49.47

OMNISPORT | 27-07-2021 14:35