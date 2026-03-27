Paltrinieri riparte adagio: è settimo nella prima tappa di CdM a Soma Bay. Acerenza ottimo terzo, Taddeucci seconda

Prima tappa di Coppa del Mondo a Soma Bay, in Egitto, e subito tanta Italia: Acerenza terzo nella 10 km maschile, con 6 italiani in top 10. Taddeucci seconda nella gara femminile

È partita la stagione delle acque libere, e puntualmente l’Italia ha battuto un colpo, Anzi due, perché Domenico Acerenza e Ginevra Taddeucci non hanno mancato l’appuntamento con il primo podio stagionale nelle gare che hanno aperto il programma di Coppa del Mondo nelle acque di Soma Bay, in Egitto. Secondo posto per l’azzurra nella dieci chilometri femminile alle spalle di Moesha Johnson, terzo per Acerenza nella gara maschile dominata dal tedesco Florian Wellbrock davanti all’ungherese David Betlehem, con Gregorio Paltrinieri che ha chiuso settimo, ma non troppo distante dai migliori.

Greg non forza, ma Mimmo Acerenza batte subito un colpo

C’era attesa per vedere all’opera proprio Greg, che pure aveva già fatto sapere di non voler dare troppa importanza al tempo e al risultato che avrebbe ottenuto. Alla fine ha chiuso settimo a distanza di una decina di secondi dal rivale storico Wellbrock, che ha disputato una gara in controllo prima di accelerare senza lasciare possibilità di replica agli avversari a partire dagli ultimi due chilometri.ù

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Il tedesco aveva già vinto lo scorso anno al debutto stagionale e s’è ripetuto con autorevolezza, con Betlehem che regolato il gruppone degli inseguitori che è arrivato a circa 5 secondi di ritardo. Acerenza però è rimasto attaccato al magiaro e alla fine s’è preso un terzo posto di valore. “Mi posso ritenere più che orgoglioso del risultato che ho ottenuto”, il commento di Mimmo.

“Nel 2025 sono stato fermo praticamente tutta la stagione per aver dovuto curare bene il problema alla spalla, con annessa operazione. Avevo già gareggiato a Golfo Aranci dopo l’estate, ma in fondo per me qui a Soma Bay era la prima vera gara post infortunio e sono contento di come sia andata. Un grazie lo debbo dire al mio allenatore Fabrizio Antonelli che non mi ha davvero fatto mancare mai il suo appoggio in questi mesi complicati”. Alla fine comunque c’è tanta Italia in top ten: Andrea Filadelli è quinto, Marcello Guidi sesto, Gregorio Paltrinieri settimo, Dario Verani ottavo e Pasquale Giordani decimo, tutti arrivati a distanza di meno di 4 secondi.

Taddeucci, un rientro positivo: seconda dietro a Johnson

Nella gara femminile Ginevra Taddeucci ha fatto sognare fino a poche bracciate dalla fine, quando l’argento olimpico, l’australiana Johnson, ha deciso di scappare per andare a prendersi la vittoria sul filo di lana, ma non prima di un lungo duello con l’azzurra.

“Sono stanca, ma anche contenta perché era la mia prima gara e sapevo che sarebbe stata dura. Ho cercato di restare il più a lungo possibile con Moesha, ma alla fine ero veramente esausta e non ho potuto resistere nel duello finale. Ci sono diverse cose da limare, ho accusato diversi problemi in acqua, ma per ora va bene così”. Nono posto per Linda Caponi, decima Barbara Pozzobon. Domani toccherà alla staffetta mista 4×1500 (ore 12).