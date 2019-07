Paltrinieri scalzato nei 1500: solo bronzo

Gregorio Paltrinieri scende dal trono. Il nuotatore azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 1500 stile libero ai Mondiali in corso in Corea del Sud. Paltrinieri, da cinque anni dominatore della specialità, ha ceduto lo scettro al tedesco Florian Wellbrock. Secondo posto per Misha Romanchuk.

"Sono stati più forti di me. Io ero cotto, ho fatto tante gare e oggi ero particolarmente stanco. Ho cercato di resistere il più possibile ma loro sono stati incredibili. Peccato", le parole di Paltrinieri dopo la gara.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 14:11