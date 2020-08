Paltrinieri: storica tripletta agli Assoluti

Gregorio Paltrinieri centra il tris agli Assoluti open di fondo in acque libere di Marina di Grosseto e, dopo aver conquistato il titolo nella 10 e nella 2.5 km, conquista lo scettro anche della 5 km con una gara dominata dal secondo giro e chiusa con ampio margine sugli avversari: è il quinto titolo consecutivo di SuperGreg, scrive la Fin sul suo sito, se si considera il doppio successo al Sette Colli negli 800 e soprattutto nei 1500 stile libero dove ha migliorato anche il suo record continentale.

Il campione olimpico, bimondiale e trieuropeo dei 1500 stile libero in lunga e oro iridato negli 800 a Gwangju 2019 – tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, seguito da Fabrizio Antonelli – tocca in 57’46”0, distanziando di oltre trenta secondi Mario Sanzullo e toscano Dario Verani.

OMNISPORT | 21-08-2020 17:16