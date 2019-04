Pan Cheng-tsung a sorpresa

L'RBC Heritage disputato a Hilton Head Island è andato a Pan Cheng-tsung. Prima vittoria in carriera sul PGA Tour per il taiwanese, che conquista un successo inaspettato superando nel finale, con 272 (-12) colpi, la concorrenza dell'americano Matt Kuchar, secondo con 273 (-11). Terzo posto per Patrick Cantlay, Scott Piercy e Shane Lowry (-10).

"Il mio telefono non smette di squillare, ho realizzato uno dei sogni della mia vita. Davvero non riesco a crederci" ha raccontato l’asiatico, al settimo cielo per il successo conquistato nel South Carolina.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 18:49