Panama e il fioretto alcolico

Seconda e ultima debuttante al Mondiale 2018 dopo l’Islanda, Panama non sembra avere alcuna intenzione di fare lo sparring partner, pur essendo stata inserita in un gruppo apparentemente impossibile con Inghilterra e Belgio, oltre alla Tunisia. Così alla vigilia della prima assoluta, contro i 'Diavoli Rossi', l’esperto ct dei centramericani, il colombiano Hernan Dario Gomez, ci scherza su e annuncia il fioretto da rispettare in caso di passaggio del turno: "Se andiamo agli ottavi mi scolo una bottiglia di vodka tutto d’un fiato" le parole del simpatito ‘Bolillo’, sulla panchina di Panama dal 2014.

“Non abbiamo Ronaldo e Messi, ma non ce li hanno neppure loro, pur essendo una squadra molto forte: stiamo sognando la cosa più bella che si potrebbe sognare e dovremo dare il meglio per provare a giocarcela. Servono corpo caldo e mente fredda" ha aggiunto Gomez.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 20:40