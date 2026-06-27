Panama sfida l'Inghilterra: dai pirati dei Caraibi a Kane e un precedente rimasto nella storia

La sfida del MetLife Stadium di questa sera rappresenta uno snodo cruciale. Panama sogna l'impresa, i Tre Leoni per blindare il primo posto

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Tra Panama e Inghilterra ci sono oltre tre secoli di storia, ben prima che le due nazionali si ritrovassero faccia a faccia, questa sera, al MetLife Stadium nel New Jersey. I loro destini, infatti, si sono incrociati tra le rotte dei Caraibi, quando corsari e pirati britannici inseguivano le immense ricchezze dell’Impero spagnolo. Oggi lo scenario è completamente diverso: alle ore 23 italiane, le due selezioni si giocano punti pesantissimi nella Coppa del Mondo in Usa-Canada-Messico. L’Inghilterra di Thomas Tuchel, dopo il pareggio a reti bianche col Ghana e la convincente prova contro la Croazia, vuole blindare il primo posto nel girone L, mentre i Los Canaleros sonochiamati a una vera impresa per tenere vive le residue speranze di conquistare uno storico accesso ai sedicesimi di finale passando tra le migliori terze.

Dai pirati dei Caraibi al Canale di Panama: una rivalità lunga secoli

Il capitolo più celebre dei rapporti tra le due nazioni porta la firma di Henry Morgan, il corsaro gallese che nel 1671 guidò il saccheggio di Panamá Viejo. All’epoca la città era uno dei centri più prosperi dell’Impero spagnolo e rappresentava il punto di passaggio dell’oro e dell’argento provenienti dal Sud America. L’attacco devastò la città, costringendo gli spagnoli a ricostruire la capitale nell’attuale posizione di Panama City. E nei secoli successivi il Paese centroamericano è diventato uno snodo fondamentale per il commercio mondiale grazie al Canale di Panama, mantenendo un ruolo strategico anche per le grandi potenze marittime, tra cui la stessa Gran Bretagna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quel 6-1 targato Southgate: Kane protagonista assoluto

Sul rettangolo verde il bilancio parla di un solo precedente, ma impossibile da dimenticare. Era il Mondiale di Russia 2018 e la Nazionale dei tre leoni dell’ex Commissario Tecnico Gareth Southgate travolse Panama con un netto 6-1 nella fase a gironi. Una gara senza storia, dominata dall’Inghilterra grazie alla doppietta di John Stones, al gol di Jesse Lingard e soprattutto alla tripletta dell’uragano Harry Kane. Per il capitano inglese fu una delle serate simbolo della sua carriera in nazionale, fondamentale nella corsa verso il titolo di capocannoniere di quella Coppa del Mondo con sei reti complessive, conquistata successivamente dalla Francia di Mbappè.

Il gol di Baloy che cambiò la storia di Panama

Anche nella sconfitta più pesante della sua storia mondiale, Panama riuscì però a trovare un motivo per sorridere. Al 78’ Felipe Baloy segnò il definitivo 6-1, realizzando il primo gol della nazionale centroamericana nella storia dei Mondiali. Un’esultanza diventata iconica per tutto il Paese, che appena pochi mesi prima aveva festeggiato la prima qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo. Insomma quel momento resta ancora oggi una delle immagini più emozionanti del calcio panamense.

Una missione quasi impossibile, ma Panama vuole continuare a sognare

Otto anni dopo, il Panama di Thomas Christiansen (tecnico che vinse nel 2017 il campionato cipriota con l’Apoel Nicosia) si ritrova ancora davanti l’Inghilterra con un obiettivo complicatissimo. Le sconfitte di misura contro Ghana e Croazia hanno lasciato i Canaleros in fondo al girone, ma la matematica concede ancora una piccola speranza. Per continuare a inseguire i sedicesimi servirà battere una delle grandi favorite del torneo e sperare che la classifica delle migliori terze premi un risultato che avrebbe del clamoroso: un intreccio difficile, ma sufficiente per alimentare il sogno.

Dalle battaglie nei Caraibi a una notte da dentro o fuori

I cannoni dei corsari hanno lasciato spazio ai riflettori del Mondiale, ma il fascino di questa sfida resta immutato. L’Inghilterra parte con i favori del pronostico e vuole confermare il proprio status di candidata al titolo. Dall’altra parte Panama, invece, prova a riscrivere una storia che finora ha visto i Tre Leoni sempre vincitori. Dai pirati dei Caraibi alla tripletta di Kane, fino alla notte che può decidere il futuro del girone L: tra passato e presente, la gara del MetLife Stadium di questa sera continua a essere una sfida capace di raccontare molto più di novanta minuti di calcio.