Rafa Benitez e Davide Calabria al Panathinaikos stanno riscrivendo da capo la storia del club greco

Numeri, svolta tattica e nuovi protagonisti: il Panathinaikos di Benitez sorprende in Grecia e rilancia le sue ambizioni tra campionato ed Europa.

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Il Panathinaikos di Rafa Benitez e Davide Calabria non è ancora una macchina perfetta, ma ha trovato una direzione chiara. L’allenatore ha firmato un contratto fino a giugno 2027 con opzione per l’anno successivo per un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. Per il difensore ex Milan, triennale fino al 30 giugno 2028.

Dopo una partenza instabile, la squadra greca ha chiuso la regular season tra le prime quattro e ha riaperto la corsa europea con una struttura più solida e riconoscibile.

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Contando i risultati ufficiali dalla sua prima partita, il 27 ottobre 2025 contro l’Asteras, fino al 5 aprile 2026, il bilancio è di 36 gare per 19 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte. 53 i gol fatti, 34 quelli subiti.

In campionato:

12 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte

In Europa:

3 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta

Coppa di Grecia:

4 vittorie, 2 pareggi

Un rendimento da squadra competitiva, ma ancora lontana dalla continuità delle grandi dominatrici.

Una squadra solida, non ancora dominante

I numeri raccontano una squadra stabile, più organizzata che esplosiva, capace di risalire ma non ancora di imporre un dominio costante. I numeri del campionato:

44 gol in 26 partite

324 tiri, 12,5 conclusioni a gara,

1,7 reti di media,

26 assist

quarto posto con 49 punti prima del via ai playoff.

Cifre da squadra solida da zona alta, non da macchina offensiva fuori scala. In altre parole: il Panathinaikos di Benitez, fin qui, è stato più bravo a rimettersi in carreggiata che a imporre una superiorità netta sul campionato.

La parte più convincente del lavoro si è vista in Europa. Fino alla trasferta di Siviglia che ha chiuso il cammino, Benitez era rimasto imbattuto, dando alla squadra un profilo europeo credibile.

Ottavi di Europa League

Miglior percorso da 16 anni

Imbattuto fino a Siviglia

Un segnale importante: il Panathinaikos ha ritrovato credibilità internazionale.

Il punto di svolta tattico

La vera novità è stata la scelta di fissare una struttura-base. I primi tempi dell’avventura Benitez erano caratterizzati da continui cambi di uomini e modulo, poi Rafa ha smesso di cambiare tutto, puntando tutto su ordine, gerarchie, riferimenti.

Difesa a tre in grado di abbassarsi a 5. Una soluzione che reso la squadra più difficile da aprire e ha ridotto la vulnerabilità.

La riduzione del disordine ha prodotto un’accelerazione vera, con la squadra rientrata nelle prime quattro, anche se non ancora una rifondazione compiuta. Ma da qui è nato anche l’altra svolta: smettendo di agitare la rosa, sono emerse le qualità dei singoli.

La svolta non è stata rivoluzionare tutto, ma smettere di cambiare continuamente.

Davide Calabria è rinato in Grecia

Gli uomini che danno forma al sistema sono abbastanza riconoscibili. Davide Calabria e Giorgos Kyriakopoulos, usati con continuità e grande minutaggio, sono perfetti per dare corsa e ampiezza.

Proprio Calabria sta vivendo, in entrambe le fasi, il momento migliore dell’esperienza greca e, soprattutto, si sta ritagliando un ruolo di leader in campo.

La guida difensiva è Ingason che, col tempo, ha saputo scalare le gerarchie, da quarta scelta a punto di riferimento.

I giocatori che hanno cambiato volto al Panathinaikos

In mezzo, il peso specifico di Chirivella, Siopis e Gnezda Cerin rende la squadra più ordinata che spettacolare.

C’è Renato Sanches che, quando è stato impiegato, ha finalmente reso secondo il proprio potenziale. Il portoghese ha doti tecniche indiscutibili: è rimasto fermo da ottobre a gennaio per infortunio ma, una volta rientrato, ha lasciato il segno.

Davanti o tra le linee, Bakasetas, Zaroury, Andino e Taborda sono i profili che collegano il possesso all’ultimo terzo. Proprio Taborda è stato protagonista di una rinascita: prima di gennaio aveva visto pochissimo il campo. Adesso, impiegato con continuità, ha saputo mostrare le migliori qualità e una creatività ritrovata.

Se c’è chi può cambiare il livello del progetto, si tratta di Tetteh. Attaccante forte nel gioco aereo, fisico, capace di leggere gli spazi e di essere efficiente sotto porta; non un semplice finalizzatore, però.

Sa fare da riferimento avanzato, regge l’urto fisico coi difensori e sa anche favorire i compagni. Qualità – e prestazioni – che ne hanno fatto uno dei nomi più chiacchierati del calcio greco.

Playoff e futuro: cosa vuole davvero il Panathinaikos

Nel brevissimo periodo l’obiettivo è massimizzare i playoff. La formula prevede un girone all’italiana (con andata e ritorno) per assegnare il titolo, con punti che si sommano a quelli ottenuti nella stagione regolamentare.

Un banco di prova vero, non tanto in ottica titolo (il Panathinaikos è partito con 11 punti di ritardo dalla prima AEK), quanto per testare la crescita in ottica futura.

Sul medio periodo, infatti la logica è usare il contratto lungo e l’investimento economico su Benitez per trasformare una stagione di emergenza in un ciclo stabile: costruire una base identitaria, una squadra in grado di stare ogni anno in top four e di essere più credibile in Europa. Per riuscirci davvero servono maggiore produzione offensiva e minore calo mentale.

La sensazione è che il Panathinaikos abbia smesso di oscillare e abbia iniziato a costruire. Non è ancora un ciclo compiuto, ma una direzione finalmente riconoscibile e l’impronta è quella di Rafa Benitez.