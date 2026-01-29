Panathinaikos-Roma dove vederla oggi in tv e streaming, orario, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Le informazioni utili sull'ultima giornata di Phase League: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming del big match con i giallorossi

La Roma torna in campo per l’ultima giornata di Europa League, in attesa del sorteggio. Oggi, giovedì 29 gennaio, i giallorossi affrontano ad Atene il Panathinaikos, nell’ultima sfida della fase campionato della competizione europea in cui la squadra di Gasperini non ha dominato ma ha difeso una posizione conquistata con sacrificio. Sesta con 15 punti, la squadra capitolina va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre i greci, diciannovesimi con 11 punti, dovranno difendere un posto nei playoff. Appuntamento a questa sera, alle ore 21 con una partita decisiva in un quadro in forte divenire.

La situazione di Panathinaikos e Roma

La compagine giallorossa dopo un avvio non brillante in Europa League, ha trovato i successi e i risultati che hanno garantito alla Roma l’accesso sicuro ai playoff: l’obiettivo di stasera è andare direttamente tra le prime otto. Diverso il discorso per i greci, che vogliono consolidare la loro posizione in classifica e garantirsi l’accesso agli ottavi.

Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera:

Partita: Panathinaikos – Roma

– Stadio: Athens Olympic Stadium

Diretta tv: Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 29 gennaio 2026

Orario: 21

Competizione: Europa League

Dove vedere Panathinaikos-Roma in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la partita tra Roma e Panathinaikos, sfida valida per l’ultima giornata della fase campionato di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Panathinaikos-Roma in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Panathinaikos in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Gasperini come sempre dovrà risolvere la questione attacco per assicurarsi l’accesso diretto conquistato con fatica, nelle ultime sfide. L’undici titolare potrebbe essere in campo con questo modulo e formazione:

PANATHINAIKOS (4-2-3-1) : Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas (c) , Zaroury; Pantovic. Allenatore : Rafa Benitez

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante (c), Wesley França; Soulé, Lorenzo Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

L’arbitro, VAR e AVAR

Arriviamo all’arbitro designato dalla Uefa. Direttore di gara di Panathinaikos-Roma sarà Juan Martínez Munuera. Nessun precedente con la Roma, quattro invece i precedenti con i greci per un bilancio di 3 vittorie e una sconfitta. Assistenti: Carlo Alvarez Fernandez – Miguel Martinez, IV Uomo: Miguel Angel Ortiz Arias. VAR: Javier Iglesias Villanueva,

AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz.