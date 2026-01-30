Panathinaikos-Roma, moviola: tragedia greca evitata ma resta la follia di Mancini

La prova dell’arbitro Munuera nell’ultima giornata della phase di Europa League analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ne ha ammoniti 3

Classe ’82, Juan Martínez Munuera, la scelta per Panathinaikos-Roma, non ha grande esperienza internazionale avendo diretto solo qualche gara minore di qualificazione mondiale ma come addetto al Var ha presenziato in diversi big match. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto spagnolo.

I precedenti tra Roma e Panathinaikos

Nei due precedenti tra i due club giallorossi sempre ko con 4 gol fatti e 6 subìti nelle due gare.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alvarez Fernández e Martínez con IV uomo Ortiz Arias, Iglesias Villanueva al Var e Muñiz Ruiz all’Avar, l’arbitro ha ammonito Siopis, Ghilardi, Pisilli, espulso Mancini.

Panathinaikos-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 10′: Siopis colpisce El Aynaoui con la gamba alzata. Al 13′ ammonito Mancini per una trattenuta su Pantovic, l’arbitro viene richiamato dal Var all’on field review e il giallo diventa rosso per DOGSO: il giocatore dei greci era in posizione centrale e senza altri calciatori della Roma accanto e stava correndo verso la porta di Gollini. Roma in 10 dopo neanche un quarto d’ora. Al 41′ ammonito Ghilardi per un pestone su Pantovic.

Al 49′ graziato El Aynaoui per un fallo su Taborda. Al 58’ Taborda segna su un pallone vagante in area: rete regolare. Al 69′ ammonito Pisilli per un fallo su Bakasetas. La Roma reagisce e all’ 80’ trova il pareggio con Ziolkowski. Dopo 4’ di recupero la gara finisce 1-1.