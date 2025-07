Panatta e Bertolucci pace fatta: la foto della tregua scatena il web

Dopo le reciproche scherzose bordate via social i due ex eroi della Davis del 1976 tornano ad abbracciarsi, scatenando l'entusiasmo dei tifosi

Quasi 150 anni in due e non sentirli. Adriano Panatta, che ne ha compiuti 75 il 9 luglio, e Paolo Bertolucci che soffierà su 74 candeline il 9 agosto, sono da sempre fratelli-ribelli, sempre pronti a scherzare e prendersi in giro. I due eroi della Davis ’76, protagonisti del podcast “La Telefonata”, in cui analizzano le partite e anche del programma di Sky Sport “Tennis Heroes”, negli ultimi giorni si erano scatenati su X per il compleanno di Adrianno, beccandosi a suon di post ironici ma oggi è tornata..la pace.

Il botta e risposta ironico

Una vera guerra, intendiamoci, non c’è mai stata per due ex campioni che si conoscono da 60 anni ma qualche battutina piccante sì. Aveva iniziato Bertolucci usando l’intelligenza artificiale e postando una foto in cui si vedeva brindare «con le ex» con un bicchiere di vino e un vestito a dir poco sgargiante. Le repliche di Panatta non si sono fatte attendere: ha postato una foto in cui si vede Bertolucci su un pattino di salvataggio con tanto di completo rosso e braccioli: “Nuovo uomo immagine di Forte dei Marmi…”, ha scritto a corredo e poi un’altra foto – anch’essa creata con l’intelligenza artificiale – di Bertolucci a dieta, tra una marea di bombe alla crema: «Ma come ho fatto a giocarci insieme per dieci anni?».

La foto della tregua

Oggi però i due hanno pubblicato una foto che li ritrae mentre fanno colazione insieme con la didascalia: “È stata firmata una tregua temporanea…ma non so quanto durerà…”. Sul profilo di Panatta si legge: “Amici sempre”, su quello di Bertolucci “i due belligeranti”.

Le reazioni dei tifosi

Fioccano i commenti: “Vorremmo La telefonata almeno settimanale” e poi: “I due ragazzi delle magliette rosse che sfidarono Pinochet con le racchette , e vinsero ! Vi ammiro ancora!” e anche: “I più simpatici! Aspettiamo la prossima puntata de La Telefonata”, oppure: “Ma ne fanno ancora di simpatici, talentuosi, ironici, belli come voi?”

C’è chi scrive: “Siete davvero uno spasso. Se ho bisogno di una risata vi riascolto nelle Vostre Telefonate. Siete unici . Buone vacanze e spero di sentirvi per torneo Toronto”, oppure: “Tornate a giocare in doppip” e ancora: “Chissà quante ne avete combinate fuori dal campo!!! Avete la faccia di due che si sono divertiti molto, e ancora continuano a farlo!” e ancora: “Ho iniziato a giocare a tennis all’età di 7 anni perché il mio mito era Adriano Panatta per il suo ineguagliabile gioco. Oggi che di anni ne ho una vagonata in più, ammiro sempre il mio mito Adriano per eleganza, professionalità e soprattutto quella “veronica”, che mai nessuno ad oggi è riuscito ad eseguire”

Il web è inondato di messaggi: “E stavolta non è l’AI” e anche: “Due colonne del tennis italiano! Ho iniziato a giocare a tennis vedendo voi due giocare dal vivo e in televisione! Grazie per il vostro esempio!” e poi: “Attenti a quei due!!! Panatta è Tony Curtis, Bertolucci è Roger Moore” e anche: “Si si, però continuate darvi reciproche spiritose e garbate bordate … che ci piace tantissimo” e infine: “Finché ci sono persone come voi, c’è ancora speranza…