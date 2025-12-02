Panatta replica stizzito a Piqué, la bordata sulla Davis e l’invito a farsi da parte: “Lascia stare, non capisci”

L'ultima proposta di Piqué per innovare il mondo del tennis ha scatenato la reazione di Panatta, che alla Domenica Sportiva gli ha ricordato il disastro fatto con la Coppa Davis e gli ha dato un suggerimento

Dopo aver rivoluzionato la Coppa Davis con un format poco apprezzato (per usare un eufemismo) da giocatori e appassionati, Gerard Piqué è tornato a proporre dei cambiamenti per il mondo del tennis. Anche questa volta però le innovazioni dell’ex centrale del Barcellona non sembrano essere state apprezzati da appassionati e addetti ai lavori, con la leggenda azzurra Adriano Panatta che durante l’ultima puntata della Domenica Sportiva ha replicato in maniera stizzita alle proposte di Piqué.

La proposta di Piqué: “Togliamo la seconda di servizio”

Contrariamente a molti suoi colleghi, appesi gli scarpini al chiodo Piqué non ha intrapreso la carriera da allenatore, preferendo dedicarsi all’attività di imprenditore nel tentativo di rivoluzionare il mondo dello sport. All’ex Barcellona si devono infatti la nascita della Kings League, format calcistico di successo soprattutto tra i giovani, e la nuova Coppa Davis, che però non ha ottenuto gli stessi riscontri positivi, anzi.

Nonostante il tentativo fallito nella competizione per nazioni a squadre, Piqué non ha abbandonato l’idea di rivoluzionare il tennis, tanto da arrivare a proporre una soluzione per velocizzare gli incontri: “Se sbagli il primo servizio è punto per l’avversario. Perché servire due volte nel tennis? Pensateci bene, ci vogliono 30 secondi in più. La gente non vuole vedere il punto non un game di cinque minuti dove c’è il vantaggio per uno e poi il vantaggio per l’altro. Non sto dicendo che bisogna fare cambiamenti radicali, sto semplicemente proponendo che le cosi si adattino alla velocità con cui tutto il resto si evolve, altrimenti il tennis sarà completamente superato”.

Panatta replica alle proposte di Piqué per cambiare il tennis: “Lascia perdere, non puoi capire”

Come capitato per il nuovo format della Coppa Davis, anche le nuove innovazioni suggerita da Piqué hanno scatenato diverse polemiche, tra cui quella di Adriano Panatta, che nell’ultima puntata della Domenica Sportiva ha replicato in maniera stizzita alla sua proposta, ricordandogli il flop in nella competizione a squadre e suggerendogli di lasciare perdere nuovi tentativi per modernizzare il tennis: “C’è un ex giocatore spagnolo, un signore spagnolo, che si diletta con il tennis. Ha voluto organizzare la Coppa Davis e e l’ha distrutta completamente. Pochi giorni fa se n’è uscito con un’altra delle sue idee bizzarre: eliminare la seconda di servizio. Ecco Piqué, lascia perdere, non puoi capire. Lascia perdere”.

La Coppa Davis di Piqué che non piace a nessuno

Al netto delle nuove proposte di Piqué (che comunque difficilmente potrebbero riscontrare l’apprezzamento da parte di giocatori e appassionati), sull’ex Barcellona sembra pesare il giudizio estremamente negativo sulla rivoluzione (che ogni anno viene discussa e criticata dai giocatori) da lui apportata alla Coppa Davis. Il nuovo format della competizione a squadre senza più incontri in casa e in trasferta e con l’introduzione delle Final 8 fu infatti voluto da Gerard, che nel 2018 siglò un accordo di 25 anni per un totale di 3 miliardi di dollari attraverso la propria società Kosmos Global Holding, interrotto però dopo appena 5 anni nel 2023 per disaccordi finanziari e per non essere riuscita a mantenere fede agli impegni promessi.