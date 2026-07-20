La leggenda azzurra sottolinea i progressi di Jannik al servizio: "In pochi mesi è arrivato al livello dei migliori della storia". L'affetto per Carlos e l'indiscrezione tv.

Il trionfo di Sascha Zverev al Roland Garros e l’avvento del tedesco alla posizione numero 2 della classifica ATP sono destinati a rimanere un semplice intermezzo. Il vero duello del tennis attuale ha per protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ne è convinto Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro e mondiale, che recentemente ha avuto l’onore di consegnare la coppa del vincitore proprio a Sinner e a Zverev a Roma e a Parigi. Un riconoscimento che entrambi i tornei gli hanno concesso a cinquant’anni di distanza dalla straordinaria “doppietta” del 1976, anno in cui conquistò pure la Davis con l’Italia.

Panatta: “Sinner, servizio al livello dei migliori della storia”

In un’intervista al Corriere della Sera Panatta ha posto l’accento su quello che, a suo dire, è il vero segreto di Sinner, che si è confermato a Wimbledon grazie all’efficacia del suo servizio. In breve tempo il campione azzurro ha trasformato il suo principale, forse unico, punto debole in un punto di forza: “Il servizio di Jannik è cresciuto enormemente in pochi mesi. È difficile cambiarlo persino nei giovani, figuriamoci in un professionista già affermato. Sinner ci è riuscito grazie a una capacità di lavoro e a un desiderio di migliorare senza paragoni. Oggi il suo servizio è al livello di quello dei migliori battitori della storia. Non soltanto per ciò che raccontano le statistiche, ma perché riesce a trovare l’ace esattamente quando ne ha maggiore bisogno”.

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La carezza di Adriano a Carlos Alcaraz: “Voglio rivederlo presto”

Il campione romano, 76 anni di età, in un altro passaggio molto significativo dell’intervista ha rivolto un pensiero – più che altro una carezza – a Carlos Alcaraz, proprio il grande “rivale” di Jannik. La speranza, condivisa peraltro con tutti i veri appassionati di tennis, è quella di rivedere il murciano presto in campo, anche per dare ulteriore pepe ai vari tornei: “Voglio rivedere presto Carlitos. Sono convinto che soltanto quando Sinner e Alcaraz torneranno ad affrontarsi, sempre che il suo infortunio non sia troppo grave, assisteremo nuovamente al confronto aperto che tutti desideriamo”.

Panatta a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione su Zazzaroni

Intanto nei prossimi mesi Panatta potrebbe abbinare al ruolo di opinionista tennistico anche quello di giudice di ballo. Su varie testate specializzate in programmi tv, infatti, rimbalzano con insistenza voci e indiscrezioni relative al suo possibile approdo a Ballando con le Stelle, tra i giudici della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Panatta e Alberto Matano, in particolare, sarebbero destinati a prendere il posto in giuria lasciato libero da Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per “Adrianone” il palco di Ballando non sarebbe una novità: lo scorso anno fu ballerino per una sera in tandem con l’amico di sempre, Paolo Bertolucci. Stavolta ci approderebbe in una veste diversa.