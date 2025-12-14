La strana teoria di Panatta su Sinner e la battuta su Pietrangeli: "Meno male, non ha visto me e Bertolucci"

Amici per la pelle. Praticamente inseparabili, al netto di battute, frecciate, punture di spillo e reciproci sfottò. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci hanno vissuto una vita insieme e continuano a essere una delle coppie più amate dagli sportivi e dagli appassionati di tennis, anche e soprattutto oggi che fanno i commentatori: Adriano per la Rai, Paolo per Sky. Non solo: entrambi sono ormai apprezzati “editorialisti”, più o meno occasionali, per importanti quotidiani e testate a carattere sportivo. Insieme hanno vissuto un’altra singolare esperienza: quella di ospiti speciali dell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, la semifinale.
Si attendeva da tempo la comparsata di Panatta e Bertolucci nel programma cult condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, anche per la curiosità di vedere tutti e due all’opera nelle inediti vesti di “ballerini per una notte”. Tra un saluto appassionato a Fabio Fognini e le solite, immancabili battute di spirito, Panatta e Bertolucci si sono finanche esibiti in un tango a coppie, in cui – per fortuna- sono rimasti di fatto seduti, davanti agli sguardi compiaciuti delle rispettive mogli. Alla fine hanno rimediato dei dieci “politici” da tutta la giuria, un serbatoio di punti che poi è stato assegnati a una delle coppie impegnate nella gara “vera”.
Prima del ballo, i due ex capitani dell’Italia di Davis – nonché protagonisti della prima, leggendaria impresa del 1976 a Santiago del Cile – hanno trovato modo di punzecchiarsi ancora una volta. “Se avessi giocato con un altro avrei vinto dieci volte di più“, ha ironizzato Panatta scatenando l’immediata replica di Bertolucci: “Con questa palla al piede ho vinto, pensate quanto ero forte…”. Più o meno le gag che i due si scambiano settimanalmente nel corso del podcast “La telefonata” e che sembrano non annoiare mai sia loro sia i tantissimi appassionati che li seguono con crescente curiosità e interesse.
Da parte di Panatta anche una “strana” teoria su Sinner: secondo lui Jannik potrebbe concretamente essere un alieno. “Non credo che sia umano, penso venga da un altro pianeta o un’altra costellazione. Non è normale quello che fa. “È semplicemente un fenomeno”, l’ammissione di Bertolucci. Tutti e due, poi, hanno ricordato con affetto e simpatia il grande Nicola Pietrangeli, scomparso qualche giorno fa: “Gli volevamo davvero molto bene”, hanno spiegato in corso, con gli occhi lucidi. “Meno male però che non ci ha visto stasera“, ha ironizzato Panatta, stemperando il momento delicato.