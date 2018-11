Panchina d'Oro, annunciato il vincitore

Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'Oro, il premio per il migliore allenatore di serie A, per la quarta volta nella sua carriera. Il tecnico della Juventus è stato il più votato dai colleghi collezionando 17 preferenze, davanti a Maurizio Sarri e Simone Inzaghi che si sono fermati a 8 voti ciascuno.

Nella cerimonia, che si è svolta a Coverciano, è stato premiato anche il migliore allenatore della serie B: Aurelio Andreazzoli, esonerato solo una settimana fa dall'Empoli, si è aggiudicato la Panchina d’Argento davanti a Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, e Filippo Inzaghi, l'anno scorso al Venezia.

"Ringrazio tutti, soprattutto società e calciatori. È un onore e un privilegio, sono emozionato come sempre, ringrazio chi lavora con me: sono loro gli artefici di questo premio, a partire dal mio staff che mi toglie molto lavoro. Per vincere un'altra dobbiamo cercare di raggiungere l'ottavo scudetto, che è l'obiettivo principale. Poi c'è questa benedetta Champions, abbiamo giocato due finali e incontrato le due squadre più forti del momento. Vediamo se quest'anno la fortuna ci dà una mano, ci sono molte squadre in grado di vincerla. Ora è una Champions, a marzo sarà un'altra Champions: dobbiamo creare i presupposti per andare avanti. Come in campionato: Napoli e Inter ci daranno filo da torcere fino alla fine".

Allegri ha poi parlato anche a Sky: "Ho un grande staff che mi da una grossa mano che mi toglie molto lavoro e magari mi fa invecchiare un po' più in ritardo altrimenti invecchierei prima. Invece un po' di lavoro se lo prendono loro. Li ringrazio e soprattutto il merito è della società e dei giocatori che lavorano con me e lavoriamo insieme per raggiungere gli obiettivi e speriamo che anche quest'anno sia un anno pieno di successi. Sarà molto difficile perché Napoli e Inter sono squadre molto attrezzate che lotteranno con noi fino alla fine. Poi c'è la Coppa Italia e la Champions. Tutti parlano della Champions ma fino a marzo la Champions non conta. E da li in poi sarà un'altra Champions bisognerà arrivare preparati e bisogna essere un pizzico fortunati perché bisognerà avere tutti i giocatori a disposizione e in ottime condizioni".

Allegri è il primo allenatore a vincere per 4 volte il premio: il tecnico toscano ha superato Antonio Conte e Fabio Capello, fermi a 3. A 2 ci sono Zaccheroni, Ancelotti, Prandelli e Lippi.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 14:05