Panchina d'Oro, annunciato il vincitore: sconfitto Allegri

E' Gian Piero Gasperini il vincitore del premio 'Panchina d'oro 2018-2019' della serie A. Il timoniere dell'Atalanta ha battuto la concorrenza di Massimiliano Allegri (che aveva trionfato nelle due edizioni precedenti e che in questa ha collezionato 6 voti) e Sinisa Mihajlovic, che si è piazzato al secondo posto con 13 voti.

"Per me è un grande onore ricevere questo premio così prestigioso – ha commentato Gasperini -. Non posso che condividerlo con il presidente Percassi, i miei giocatori e lo staff. E' un premio di Bergamo tutta, per quello che abbiamo fatto in questa stagione fantastica dove abbiamo fatto un percorso straordinario. Il premio lo dedico a tutti gli allenatori perché il nostro, anche se siamo privilegiati, non è un lavoro facile".

"Io però ho votato D'Aversa – ha svelato – perché ha fatto molto bene al suo primo anno in serie A".

Il tecnico della Dea ha fatto poi un passo indietro sulle polemiche nate dopo la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, che sabato affronterà gli orobici: "L'ultima volta si è un po' tutti esagerato, anche da parte mia. Ora si riparte da 0-0 a tutti i livelli. Sarà solo una partita di calcio fra due squadre che giocano bene e puntano ai rispettivi obiettivi. Quella di sabato sarà una gara importante per entrambe, noi cercheremo di fare meglio possibile".

La 'Panchina d'oro 2018-2019' della serie B è stata vinta invece da Fabio Liverani, che ha commentato: "Per me oggi è un orgoglio. Ho iniziato questa professione, questa passione da poco tempo. E' un punto di partenza, in futuro non voglio deludere chi mi ha votato. Grazie al Lecce, al mio staff, ai giocatori. L'unione fa la forza, senza una società, un gruppo di giocatori, un grande ambiente, non ci si arriva. La A per noi arriva dopo la C e la B insieme, sarebbe il terzo miracolo consecutivo".

SPORTAL.IT | 03-02-2020 15:28