Panchina Fiorentina: due favoriti, bocciato Montella

La Fiorentina sta vagliando i candidati per la panchina viola in vista del dopo-Pioli. Secondo le indiscrezioni riportate da firenzeviola.it, in pole position per il ruolo di allenatore sulla lista di Pantaleo Corvino ci sarebbe l'ex allenatore del Bologna Roberto Donadoni: il suo entourage avrebbe già incontrato il dirigente dei gigliati. Proprio l’interessamento della Fiorentina avrebbe spinto Donadoni a dire no a un ritorno a Bologna.

Un altro nome in lista è quello di Roberto De Zerbi, mentre è bocciato Vincenzo Montella. Improponibile Maurizio Sarri, che al Chelsea guadagna 6 milioni l'anno.

SPORTAL.IT | 14-03-2019 08:35