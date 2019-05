Panchina Juve, nuovi segnali per due candidati

Il campionato di Serie A si è concluso, ma non era questa la scadenza che bisognava aspettare per avere idee più chiare in merito al futuro della panchina della Juventus.

Come infatti era già emerso dopo l’annuncio della mancata permanenza di Max Allegri, per saperne di più in merito all’identità del tecnico cui spetterà l’onore e l’onere di provare a proseguire il ciclo di successi dei bianconeri, reduci da otto scudetti consecutivi, tre sotto la gestione Conte e cinque con Allegri alla guida, e magari provare a mettere in bacheca l’agognata Champions League, sarà necessario aspettare la fine di maggio, anzi le prime ore di giugno, quando la stagione dei club sarà terminata anche a livello europeo dopo la disputa delle finali di Europa League e ChampionsLeague.

Non è un mistero, infatti, che tra i candidati per allenare la Juventus ci siano due dei tecnici che saranno impegnati tra Baku e Kiev, ovvero Maurizio Sarri che siederà sulla panchina del Chelsea per affrontare l’Arsenal nella finale di Europa League e Mauricio Pochettino che proverà a conquistare la Champions con il suo Tottenham contro il Liverpool.

Nulla trapela da Torino e allora bisogna affidarsi alle dichiarazioni degli interessati. Sarri ha passato la parola al Chelsea, mentre Pochettino sembra aver già ritrattato le parole di chiusura a un addio agli Spurs prnunciate venerdì: "Pensare a questioni personali in questo momento è imbarazzante, una vergogna. Io non sono così importante, ci sono cose più grandi davanti a noi. Le indiscrezioni di mercato sono appunto indiscrezioni. La nostra concentrazione è al 200% sulla finale, e dopo la finale ci sarà tempo per parlare" ha detto il manager argentino.

Non va trascurata neppure la candidatura di Simone Inzaghi, sul quale però il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato deciso parlando a margine della consegna del Premio Bearzot: A che punto è la trattativa con Inzaghi? Inzaghi ha un contratto, non servono trattative. Non mi sono mai posto il problema sul fatto che possa andare via. Si vince e si perde tutti insieme, il programma è quello di stabilire obiettivi per la crescita che si vuole dare alla società. Sulla base di questo si avrà un confronto con gli addetti ai lavori e questo consentirà di poter fare scelte. Io non ho mai detto che Inzaghi deve andare via, stiamo parlando perché il nostro programma va da qui ai prossimi anni e lui ha un anno di contratto, non perché se ne andrà".

SPORTAL.IT | 27-05-2019 18:59